《Ａ股焦點》分析指樓市增量政策落地有難度，滬深地產股紛走低

《經濟通通訊社３０日專訊》滬深房地產板塊整體走低，深振業Ａ（深：０００００６）挫

８﹒７％，榮盛發展（深：００２１４６）跌５﹒６％，新華聯（深：０００６２０）跌５％，

華夏幸福（滬：６００３４０）跌４﹒４％，南國置業（深：００２３０５）、萬通發展

（滬：６００２４６）及格力地產（滬：６００１８５）跟挫。



住建部主管媒體《中國房地產報》發表文章，引述廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席

研究員李宇嘉表示，一二線熱點城市是全國的基本盤，穩定住一二線城市，全國大盤就穩定了。





李宇嘉又指，目前有幾個問題較難處理，包括市場從預期單邊上漲轉為單邊下跌，是不太理

性也不正常，因為剛需和改善的需求潛力非常大，但要扭轉預期比較難；其次是修復影響市場的

基本面因素，例如就業和收入、人口因素等；另外是促進剛需和改善型需求的循環，這是市場企

穩的關鍵，但目前循環鏈條不暢順；最後是增量政策落地，例如城中村改造、存量盤活等，需要

多部門協同配合，探索新模式，但目前要做到仍有難度。展望明年，一方面要做好存量政策落實

工作，例如１００萬套城中村改造貨幣化安置，收購存量土地和房屋，打造「適銷對路」和百姓

可支付的好住宅，庫存過大的區域要暫停供地或開工，提振市場信心與預期。



中指研究院常務副院長黃瑜指出，自９月２６日中央政治局會議首提「要促進房地產市場止

跌回穩」以來，房地產銷售出現階段性回穩，其中一線及核心二線城市復甦更為明顯。長三角和

珠三角作為中國經濟較發達地區，對市場回暖更為敏感，效果更明顯。相反，經濟增長下降、未

來預期不佳的地區，購房需求表現較弱。（ｒｙ）

