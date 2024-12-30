《Ａ股焦點》科大訊飛升０﹒５％，訊飛醫療科技香港首掛暫漲５％

《經濟通通訊社３０日專訊》科大訊飛（深：００２２３０）子公司訊飛醫療科技

（０２５０６）今日在香港上市掛牌，開報８９﹒７５元，較招股價８２﹒８元高出８﹒４％，

午後升幅收窄為４﹒９５％，報８６﹒９元。科大訊飛目前升０﹒５％。



科大訊飛持有訊飛醫療５２﹒４７％的股權，為其實際控制人，此次訊飛醫療掛牌港交所，

為安徽省首家上市公司子公司分拆至香港上市的企業。（ｃｔ）

