《Ａ股焦點》科大訊飛升０﹒５％，訊飛醫療科技香港首掛暫漲５％

《經濟通通訊社３０日專訊》科大訊飛（深：００２２３０）子公司訊飛醫療科技
（０２５０６）今日在香港上市掛牌，開報８９﹒７５元，較招股價８２﹒８元高出８﹒４％，
午後升幅收窄為４﹒９５％，報８６﹒９元。科大訊飛目前升０﹒５％。
科大訊飛持有訊飛醫療５２﹒４７％的股權，為其實際控制人，此次訊飛醫療掛牌港交所，
為安徽省首家上市公司子公司分拆至香港上市的企業。（ｃｔ）
【你點睇】卓林普經優才計劃成為香港居民，桌總冀當局放寬16歲以下青少年進入桌球室限制助年輕人接觸桌球，你是否認同？► 立即投票
30/12/2024 13:39
《經濟通通訊社３０日專訊》科大訊飛（深：００２２３０）子公司訊飛醫療科技
（０２５０６）今日在香港上市掛牌，開報８９﹒７５元，較招股價８２﹒８元高出８﹒４％，
午後升幅收窄為４﹒９５％，報８６﹒９元。科大訊飛目前升０﹒５％。
科大訊飛持有訊飛醫療５２﹒４７％的股權，為其實際控制人，此次訊飛醫療掛牌港交所，
為安徽省首家上市公司子公司分拆至香港上市的企業。（ｃｔ）
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