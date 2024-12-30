《Ａ股焦點》農行預計Ａ股總派發現金紅利４０７億，ＡＨ股價分化

《經濟通通訊社３０日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）正式發布

２０２４年半年度Ａ股分紅派息的實施公告。根據公告，Ａ股每股現金紅利為０﹒１１６４元（

人民幣．下同），預計總派發現金紅利將達到約４０７﹒３８億元，涉及Ａ股普通股股份數

３１９２﹒４４億股，其中Ａ股現金紅利共計約３７１﹒６億元。



實施公告指出，股權登記日為２０２５年１月７日，除權（息）日和現金紅利發放日均為

２０２５年１月８日。公告還提到，自然人股東持股期限不同，稅負亦有所差異：持股１個月以

內（含）的，實際稅負為２０％；持股１個月以上至１年（含）的，稅負降至１０％；而持股超

過１年的，股息紅利所得則暫免徵收個人所得稅。



農行ＡＨ股價分頭走，Ａ股升約０﹒２％，Ｈ股跌０﹒２％。



市場指，農行率先發布Ａ股派息實施公告，其他三大行的中期派息計劃皆已經通過股東大會

決議。其中，中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）１０派１﹒２０８元，工商銀行

（０１３９８）（滬：６０１３９８）１０派１﹒４３４元，建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）１０派１﹒９７元，股息率都不低。民生證券認為，國企重估類資產值得

關注，其中銀行由於低估值下的風險度下降是修復核心。（ｃｔ）

