《駐京專電》六部門：２０２９年數據產業年均復合增長率超１５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國家發改委等六部門印發《關於促進數據

產業高質量發展的指導意見》提出，到２０２９年，數據產業規模年均復合增長率超過１５％，

數據產業結構明顯優化，催生一批數智應用新產品新服務新業態，湧現一批具有國際競爭力的數

據企業，數據產業綜合實力顯著增強。



數據產業是利用現代信息技術對數據資源進行產品或服務開發，並推動其流通應用所形成的

新興產業，包括數據採集匯聚、計算存儲、流通交易、開發利用、安全治理和數據基礎設施建設

等。《意見》提出，要優化產業發展環境，鼓勵「投早投小」，充分發揮現有政府投資基金作用

，支持有條件的地方設立數據產業投資引導子基金，培育數據領域專業性投資機構，推動數據產

業高質量發展。



面向國家重大戰略需求，圍繞數據領域核心技術突破、資源體系構建和數據基礎設施建設等

，組織實施一批補短板、強基礎、利長遠的重大工程，實現數據科技高水平自立自強。把握數據

產業變革趨勢，面向數據採集、存儲、治理、分析、流通、應用等關鍵環節，加快培育新技術新

應用新業態，推動各類業態協同發展，提高數據產業生態塑造能力。

