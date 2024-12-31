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AH股新聞

31/12/2024 09:17

《駐京專電》工信部：到２０２７年建設１萬個５Ｇ工廠

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》工信部印發《打造「５Ｇ＋工業互聯網」
５１２工程升級版實施方案》的通知，到２０２７年，「５Ｇ＋工業互聯網」廣泛融入實體經濟
重點行業領域，網絡設施、技術產品、融合應用、產業生態、公共服務５方面能力全面提升，建
設１萬個５Ｇ工廠，打造不少於２０個「５Ｇ＋工業互聯網」融合應用試點城市。
　
　　工信部信息通信管理局負責人３０日解讀《實施方案》表示，當前全國「５Ｇ＋工業互聯網
」項目超過１﹒７萬個；工業５Ｇ模組價格下探至２００元人民幣，比商用初期下降９０％，產
業支撐能力逐步增強；「５Ｇ＋工業互聯網」在電子設備製造、裝備製造、鋼鐵、採礦等十大重
點行業率先發展，形成遠程設備操控、機器視覺質檢、無人智能巡檢等二十大典型應用場景，建
成７００個高水平５Ｇ工廠。
　
　　該負責人表示，「當前，『５Ｇ＋工業互聯網』已邁入規模化發展新階段。一方面，仍存在
產業供給不夠、綜合應用成本較高等問題；另一方面，５Ｇ－Ａ（５Ｇ網絡的演進和增強）技術
加快落地、人工智能技術加速賦能新型工業化、工業５Ｇ獨立專網探索更加活躍，為『５Ｇ＋工
業互聯網』發展帶來新機遇。」

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