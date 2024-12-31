《駐京專電》商務部：落實零售業創新提升工程，全方位擴大內需

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》商務部召開零售業創新提升工程推進視頻
會，部署落實７部門《零售業創新提升工程實施方案》，會議要求，各地商務部門要把零售業創
新提升工程，作為全方位擴大國內需求、實施提振消費專項行動、暢通經濟循環、降低全社會物
流成本的重要抓手。
會議強調，抓好零售業創新提升工程，手段是創新，核心是提升，路徑是高質量發展，任務
是場景化改造、品質化供給、數字化賦能、多元化創新、供應鏈提升，目標是到２０２９年，初
步形成供給豐富、布局均衡、渠道多元、服務優質、智慧便捷、綠色低碳的現代零售體系，努力
把零售業打造成為擴大消費的渠道載體、保障民生的關鍵支撐、消費新場景的展示窗口、吸納就
業的蓄水池。落實零售業創新提升工程，要重點推動硬設施與軟環境雙提升，好商品與好服務雙
保障，數字化與實體店雙融合，擴消費與惠民生雙促進，降成本與提效率雙優化。
會議要求，要堅持市場導向，突出問題導向，問需於企，依靠市場化力量，調動好、發揮好
企業創新轉型和改造提升的積極性，「一店一策」推動存量商業設施改造提升。要創新開展試點
，推行清單管理，鼓勵爭當試點先行的「排頭兵」，把積極性高、基礎好、政策實的城市優先納
入試點，把有特色、有代表性、引領帶動性強的項目選上來。要加大政策保障，優化經營環境，
協調好、使用好、宣傳好相關政策，形成政策集成合力，為企業雪中送炭、排憂解難，推動高質
量發展。
《說說心理話》身體唔舒服查唔到原因？周身痠痛疲累？可能係患有心身症！點解原生家庭會長時間影響一個人？點樣脫離循環？► 即睇