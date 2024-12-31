《駐滬專電》上海三大先導產業母基金簽約首批１２家合作基金

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上海三大先導產業母基金管理公司昨日與

１２家生態合作基金正式簽約。１２隻基金總規模２５０億元（人民幣．下同），母基金共認繳

出資６７億元，實現３﹒７３倍放大效應。



其中，有９隻子基金是通過首批市場化遴選而出。集成電路領域，包括璞華四期、聚源先導

、新微慧芯；生物醫藥領域，包括禮來六期、石藥國方、正心谷醫療二期；人工智能領域，包括

藍馳人民幣四期、中科創星硬科技、啟明八期科技基金。這９隻子基金擬募集規模１７２億元，

母基金共出資３６﹒５億元，實現４﹒７１倍放大效應。



上海三大先導產業母基金於今年７月２６日正式發布，包括集成電路、生物醫藥、人工智能

母基金以及未來產業基金，總規模１０００億元。



此外，為支持上海人工智能企業的發展，上海國投公司昨日還與浦東新區共同發布上海具身

智能基金，與徐匯區共同發布上海大模型基金。這兩個基金首期規模均為１０億元，明年將投資

二、三十個項目，旨在發掘上海人工智能領域相關科技創新項目，構建人工智能創新生態，助力

上海構建人工智能創新策源地。

