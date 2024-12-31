【數據解讀】趙慶河：ＰＭＩ三大指數均處擴張區間，中國經濟向好

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，１２月製造業採購經理（ＰＭＩ）指數為
５０﹒１％，比１１月下降０﹒２個百分點，遜預期，但連續三個月保持在枯榮線以上；非製造
業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數均為５２﹒２％，分別比１１月上升２﹒２和１﹒４個百
分點。
國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀數據時表示，三大指數均位於擴張區間
，企業生產經營活動加快，中國經濟景氣水平延續回升向好態勢。
在製造業ＰＭＩ指數中，生產指數為５２﹒１％，比１１月下降０﹒３個百分點，新訂單指
數為５１﹒０％，比１１月上升０﹒２個百分點，兩個指數均繼續高於臨界點，說明製造業企業
生產和市場需求保持擴張。從行業看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、通用設備、電氣機
械器材等行業生產指數和新訂單指數均高於５４％，相關行業產需增長較快；黑色金屬冶煉及壓
延加工、金屬製品等行業兩個指數均低於臨界點，產需釋放相對不足。為滿足生產需求，企業加
大採購力度，採購量指數為５１﹒５％，比上月上升０﹒５個百分點，連續兩個月擴張。
從企業規模看，大中型企業ＰＭＩ高於臨界點。大型企業ＰＭＩ為５０﹒５％，比１１月下
降０﹒４個百分點，今年以來持續位於臨界點以上，對製造業支撐作用明顯；中型企業ＰＭＩ為
５０﹒７％，比１１月上升０﹒７個百分點，８個月以來首次升至擴張區間；小型企業ＰＭＩ為
４８﹒５％，比１１月下降０﹒６個百分點，景氣度有所回落。
＊服務業商務活動指數達４月以來高點＊
非製造業ＰＭＩ中，服務業商務活動指數為５２％，比１１月上升１﹒９個百分點，為４月
份以來高點，服務業擴張步伐加快。從行業情況看，在調查的２１個行業中有１７個商務活動指
數高於上月，行業景氣度普遍回升。其中，航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融
服務、保險等行業商務活動指數均升至６０％以上高位景氣區間，業務總量保持較快增長；居民
服務等行業商務活動指數較上月回落。從市場預期看，業務活動預期指數為５７﹒６％，比１１
月上升０﹒３個百分點，服務業企業對市場恢復發展預期穩中有升。
此外，受春節假期臨近等因素影響，部分企業搶抓施工進度，建築業商務活動指數為
５３﹒２％，比１１月上升３﹒５個百分點。從市場需求看，新訂單指數為５１﹒４％，今年以
來首次升至擴張區間，建築業企業新簽訂合同量有所增加。從市場預期看，業務活動預期指數為
５７﹒１％，比１１月上升１﹒５個百分點，連續三個月回升，表明建築業企業對近期行業發展
信心有所增強。（ｌｃ）
想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好