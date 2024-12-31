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AH股新聞

31/12/2024 10:17

【數據解讀】趙慶河：ＰＭＩ三大指數均處擴張區間，中國經濟向好

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，１２月製造業採購經理（ＰＭＩ）指數為
５０﹒１％，比１１月下降０﹒２個百分點，遜預期，但連續三個月保持在枯榮線以上；非製造
業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數均為５２﹒２％，分別比１１月上升２﹒２和１﹒４個百
分點。
　
　　國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀數據時表示，三大指數均位於擴張區間
，企業生產經營活動加快，中國經濟景氣水平延續回升向好態勢。
　
　　在製造業ＰＭＩ指數中，生產指數為５２﹒１％，比１１月下降０﹒３個百分點，新訂單指
數為５１﹒０％，比１１月上升０﹒２個百分點，兩個指數均繼續高於臨界點，說明製造業企業
生產和市場需求保持擴張。從行業看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、通用設備、電氣機
械器材等行業生產指數和新訂單指數均高於５４％，相關行業產需增長較快；黑色金屬冶煉及壓
延加工、金屬製品等行業兩個指數均低於臨界點，產需釋放相對不足。為滿足生產需求，企業加
大採購力度，採購量指數為５１﹒５％，比上月上升０﹒５個百分點，連續兩個月擴張。
　
　　從企業規模看，大中型企業ＰＭＩ高於臨界點。大型企業ＰＭＩ為５０﹒５％，比１１月下
降０﹒４個百分點，今年以來持續位於臨界點以上，對製造業支撐作用明顯；中型企業ＰＭＩ為
５０﹒７％，比１１月上升０﹒７個百分點，８個月以來首次升至擴張區間；小型企業ＰＭＩ為
４８﹒５％，比１１月下降０﹒６個百分點，景氣度有所回落。
　
＊服務業商務活動指數達４月以來高點＊
　
　　非製造業ＰＭＩ中，服務業商務活動指數為５２％，比１１月上升１﹒９個百分點，為４月
份以來高點，服務業擴張步伐加快。從行業情況看，在調查的２１個行業中有１７個商務活動指
數高於上月，行業景氣度普遍回升。其中，航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融
服務、保險等行業商務活動指數均升至６０％以上高位景氣區間，業務總量保持較快增長；居民
服務等行業商務活動指數較上月回落。從市場預期看，業務活動預期指數為５７﹒６％，比１１
月上升０﹒３個百分點，服務業企業對市場恢復發展預期穩中有升。
　
　　此外，受春節假期臨近等因素影響，部分企業搶抓施工進度，建築業商務活動指數為
５３﹒２％，比１１月上升３﹒５個百分點。從市場需求看，新訂單指數為５１﹒４％，今年以
來首次升至擴張區間，建築業企業新簽訂合同量有所增加。從市場預期看，業務活動預期指數為
５７﹒１％，比１１月上升１﹒５個百分點，連續三個月回升，表明建築業企業對近期行業發展
信心有所增強。（ｌｃ）

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