《神州頭條》財經報章頭版摘要：八方面政策舉措促進數據產業發展

《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



培育數據領域專業性投資機構

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發改委、國家數據局、教育部、財政部、金融監管總局、中證監近日聯合發布《關於促進數據產

業高質量發展的指導意見》提出，鼓勵有條件的行業龍頭企業、互聯網平台企業設立數據業務獨

立經營主體，支持數據企業做強做優做大；支持有條件的地方設立數據產業投資引導子基金，培

育數據領域專業性投資機構。



新能源汽車政府採購比例要求進一步明確

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

為加強政府採購新能源汽車管理，支持新能源汽車推廣使用，財政部日前發布的《關於進一步明

確新能源汽車政府採購比例要求的通知》提出，年度公務用車採購總量中新能源汽車占比原則上

不低於３０％。



新能源汽車行業增長動能依舊充沛

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２４年，中國新能源汽車市場保持高歌猛進的態勢，年度產銷均首次突破１０００萬輛大關

，其中新能源乘用車滲透率連續多月突破５０％。





《上海證券報》



國家主席習近平將發表二〇二五年新年賀詞

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平將於３１日晚７時通過中央廣播電視總台和互聯網，發表二〇二五年新年賀詞。



１２個熱詞感受２０２４年經濟脈動

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２４年即將過去，站在一年的終點回望，這一年出現了不少熱詞和熱句。每一個詞句都生動

地記錄著經濟動態的晴雨、政策變化的風向，字裏行間充滿信心、底氣和推動未來發展向上的能

量。



六部門：八方面政策舉措促進數據產業高質量發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發改委、國家數據局、教育部、財政部、金融監管總局、中證監等六部門３０日聯合發布《關於

促進數據產業高質量發展的指導意見》。《意見》提出，到２０２９年，數據產業規模年均復合

增長率超過１５％，湧現一批具有國際競爭力的數據企業。





《證券時報》



習近平就吉米．卡特逝世向美國總統拜登致唁電

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平３０日就美國前總統卡吉米．卡特逝世向美國總統拜登致唁電。習近平代表中國

政府和中國人民，並以個人的名義，對卡特前總統逝世表示深切哀悼，向其家人表示誠摯慰問。



消費補貼擴至服務業呼聲高，政策配套發力有空間

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２０年以來，地方政府部門推出的各類消費券政策迎來「井噴」。「提振居民消費」是

２０２５年各項工作的重中之重，除了「兩新」政策的加力擴圍，還有哪些政策可供選擇成為當

前各界討論的重點話題。往後看，由中央財政資金支持的消費補貼投向服務消費，有望成為促消

費的增量舉措；同時，結合消費產業政策，優化服務消費供給，也為提振消費提供了更多政策選

擇。



六部門發文促進數據產業高質量發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發改委等六部門３０日發布《關於促進數據產業高質量發展的指導意見》提出，到２０２９年，

數據產業規模年均復合增長率超過１５％，數據產業結構明顯優化，催生一批數智應用新產品新

服務新業態，湧現一批具有國際競爭力的數據企業，數據產業綜合實力顯著增強。（ｌｃ）

