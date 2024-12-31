  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Artcation
etnet專輯
AH股新聞

31/12/2024 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：八方面政策舉措促進數據產業發展

　　《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
培育數據領域專業性投資機構
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委、國家數據局、教育部、財政部、金融監管總局、中證監近日聯合發布《關於促進數據產
業高質量發展的指導意見》提出，鼓勵有條件的行業龍頭企業、互聯網平台企業設立數據業務獨
立經營主體，支持數據企業做強做優做大；支持有條件的地方設立數據產業投資引導子基金，培
育數據領域專業性投資機構。
　
新能源汽車政府採購比例要求進一步明確
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為加強政府採購新能源汽車管理，支持新能源汽車推廣使用，財政部日前發布的《關於進一步明
確新能源汽車政府採購比例要求的通知》提出，年度公務用車採購總量中新能源汽車占比原則上
不低於３０％。
　
新能源汽車行業增長動能依舊充沛
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２４年，中國新能源汽車市場保持高歌猛進的態勢，年度產銷均首次突破１０００萬輛大關
，其中新能源乘用車滲透率連續多月突破５０％。
　
　
《上海證券報》
　
國家主席習近平將發表二〇二五年新年賀詞
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平將於３１日晚７時通過中央廣播電視總台和互聯網，發表二〇二五年新年賀詞。
　
１２個熱詞感受２０２４年經濟脈動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２４年即將過去，站在一年的終點回望，這一年出現了不少熱詞和熱句。每一個詞句都生動
地記錄著經濟動態的晴雨、政策變化的風向，字裏行間充滿信心、底氣和推動未來發展向上的能
量。
　
六部門：八方面政策舉措促進數據產業高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委、國家數據局、教育部、財政部、金融監管總局、中證監等六部門３０日聯合發布《關於
促進數據產業高質量發展的指導意見》。《意見》提出，到２０２９年，數據產業規模年均復合
增長率超過１５％，湧現一批具有國際競爭力的數據企業。
　
　
《證券時報》
　
習近平就吉米．卡特逝世向美國總統拜登致唁電
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平３０日就美國前總統卡吉米．卡特逝世向美國總統拜登致唁電。習近平代表中國
政府和中國人民，並以個人的名義，對卡特前總統逝世表示深切哀悼，向其家人表示誠摯慰問。
　
消費補貼擴至服務業呼聲高，政策配套發力有空間
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２０年以來，地方政府部門推出的各類消費券政策迎來「井噴」。「提振居民消費」是
２０２５年各項工作的重中之重，除了「兩新」政策的加力擴圍，還有哪些政策可供選擇成為當
前各界討論的重點話題。往後看，由中央財政資金支持的消費補貼投向服務消費，有望成為促消
費的增量舉措；同時，結合消費產業政策，優化服務消費供給，也為提振消費提供了更多政策選
擇。
　
六部門發文促進數據產業高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委等六部門３０日發布《關於促進數據產業高質量發展的指導意見》提出，到２０２９年，
數據產業規模年均復合增長率超過１５％，數據產業結構明顯優化，催生一批數智應用新產品新
服務新業態，湧現一批具有國際競爭力的數據企業，數據產業綜合實力顯著增強。（ｌｃ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－新股復燃 | 政策市激發IPO 惟六成新股破發損...

30/12/2024 15:57

回顧24 展望25

高息定存 | 信銀國際上調1個月定存年息至高達3.88厘

24/12/2024 15:54

貨幣攻略

展望2025年——我們距離三戰還有多遠？

24/12/2024 11:53

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處