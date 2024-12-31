《神州經脈》ＰＭＩ遜預期，滬指全年止跌回升，人幣年度貶幅擴

《神州經脈》Ａ股迎來今年最後一個交易日，三大股指今早（３１日）齊低開，官方１２月

製造業ＰＭＩ數據出爐，比上月下降０﹒２個百分點至５０﹒１，略遜預期。滬深股市尾盤急插

，滬綜指全日跌１﹒６３％，收報３３５１﹒７６點，保住三千三；全年計仍漲１２﹒６７％，

在連跌兩年後終止跌回升。



深成指全日收跌２﹒４％，創業板指更挫２﹒９３％。全年計，深成指收升９﹒３４％，創

業板指亦漲１３﹒２３％，兩者均為連跌兩年後首次收升。滬深３００指數按年漲幅

１４﹒６８％，為四年來首度錄升。兩市全日成交額近１﹒３５萬億元（人民幣．下同），較上

個交易日增加６９７億元或５﹒５％。



２０２４年最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２９８８，

較上個交易日４時３０分收盤價小升４點子。全月計，１２月人民幣即期匯率貶值０﹒９％，連

續三個月貶值；全年計則貶２﹒８３％，連續第三年貶值，且貶幅較２０２３年的１﹒９８％擴

大０﹒８５個百分點。而人民幣中間價，在當局的全力維穩下，全年貶值１﹒４７％，雖為連續

第三年走貶，但貶幅較去年的１﹒６７％收窄０﹒２個百分點，與即期匯率全年貶幅擴大不同。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平在全國政協新年茶話會上表示，２０２４年順利完成全年經濟社會發展主

要目標任務；經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，科技創新取得重要進展，新

質生產力穩步發展，預計全年國內生產總值增長５％左右，糧食產量首次突破１﹒４萬億斤。明

年是「十四五」規劃收官之年，要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，推

動經濟持續回升向好。



２﹒ 中證監表示，今日開始開展第二次證券、基金、保險公司互換便利操作，互換期限１年，

可視乎情況展期。互換費率由參與機構招投標確定，即日起接受機構申報。今次增選２０家參與

機構，即備選機構增至４０家，包括５家頭部保險機構。今年１０月中證監與人行開展首次互換

便利操作，規模５００億元，有２０家證券及基金公司參與投標。首批操作已全部落地，實際投

放超過９０％，預計第二期操作量將不少於５００億元。



３﹒ 國家統計局今日公布，１２月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為５０﹒１，遜於市

場預估中值５０﹒３，但仍連續第三個月站在榮枯線上；非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產

出指數均為５２﹒２％，分別比１１月上升２﹒２和１﹒４個百分點。國家統計局服務業調查中

心高級統計師趙慶河解讀數據稱，三大指數均位於擴張區間，企業生產經營活動加快，中國經濟

景氣水平延續回升向好態勢。



４﹒ 據《彭博》引述知情人士稱，在試圖提振士氣並刺激消費之際，中國多年來首次給全國一

系列公務員大幅加薪，許多公職人員的基本月薪至少提高了５００元，而且是回溯到７月開始加

薪。中國上次公開上調公務員工資是２０１５年，當時４０００萬公職人員月薪平均上調了

３００元。知情人士透露，這次意外加薪覆蓋了教師、警察和政府官員。官方尚未就本月加薪事

宜發表公開聲明，因此很難確定該行動的範圍以及資金來源。



５﹒ 特斯拉宣布，特斯拉上海儲能超級工廠項目１２月２７日順利通過竣工驗收，從５月開工

到竣工僅耗時７個月。工廠已開始試生產，預計明年初正式量產。此外，今日有消息稱，特斯拉

Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ賽博越野旅行車將於２０２５年１月１日在中國上市，但《第一財經》引

述特斯拉中國回應稱「假消息」。不過，特斯拉中國官網已經將Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ放入了車

輛列表，並標明有三款車型的配置，而售價則未有公布，僅顯示「更多信息將於２０２５年提供

」。



６﹒ 北京市十六屆人大常委會第十四次會議表決通過《北京市自動駕駛汽車條例》，自明年４

月起施行。根據條例，北京市支持自動駕駛汽車用於個人乘用車、城市公共汽電車、出租車、城

市運行保障等出行服務，自動駕駛車輛經過道路測試、示範應用、安全評估等程序後，可申請開

展道路應用試點。



７﹒ 小鵬汽車創始人兼ＣＥＯ何小鵬今日發布內部信表示，２０２５－２０２７年，汽車行業

將進入淘汰賽階段，２０２５年的市場競爭一定會更加激烈，預測價格戰會從１月開始點燃。公

司計劃在２０２５年推出多款全新車型，並擴大招聘規模，招聘員工將超６０００人。另外，吉

利控股集團董事長李書福今日在２０２５年新年致辭中表示，吉利必須旗幟鮮明地反對內捲式惡

性競爭，不簡單地打價格戰，而是要長期堅持打技術戰、品質戰、品牌戰、服務戰，以及企業的

道德戰。



８﹒ 人民銀行公示首批債市違規處罰，上海東亞期貨、天津信唐貨幣經紀、湖南漵浦農村商業

銀行家因違反銀行間債券市場管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務，共計被罰約達

６８８０﹒９８萬元，同時人行沒收違法所得近９００萬元。有接近人行人士表示，經調查，涉

案機構均存在內控機制、公司治理缺失或失效問題，並存在出借債券帳戶等方式開展利益輸送、

為他人規避監管和內控規定等違反銀行間債券市場規定的若干行為。（ｓｌ）

