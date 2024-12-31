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31/12/2024 17:00

《鍾之日記》港股堅守兩萬關，年升１８％贏Ａ股

　　《鍾之日記》１２月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
　
　　今日是投資市場２０２４年的最後一個交易日，滬綜指全日收報３３５１﹒７６點，跌
１﹒６３％，全年漲幅有近１３％，屬連挫兩年後首次企穩回升，可惜未能守住三千四關。港股
半日市，恒指今日窄幅低開，隨後內地公布１２月官方製造業ＰＭＩ為５０﹒１，連續三個月處
於擴張區間，非製造業ＰＭＩ為５２﹒２，高於市場預期，內需股及中字頭拉升帶動，恒指跌轉
升，最終收升１８點或不足０﹒１％，報２００５９，兩萬關力保不失，主板成交超過７４５億
元。
　
　　恒指全年升３０１２點或１７﹒７％，中止連跌四年的歷史記錄，至於國指全年升１５２１
點或２６﹒４％，科指全年升７０３點或１８﹒７％。港股明日元旦假期休市，周四（１月２日
）復市。
　
＊台股表現標青，全年漲２８％跑贏ＡＨ股＊
　
　　台股今日雖跌０﹒６７％，但全年表現標青，大漲５１０４﹒２９點刷新３５年歷史紀錄，
創最大年度漲點。全年升幅２８﹒４７％，為２０１０年來年度最大。２０２４年台股大漲要歸
功台積電，台積電全年升幅超８１％。Ａ股及港股今年升幅分別有１３％及１８％，台股再次大
幅跑贏。
　
　　亞洲其他股市方面，日股於今年最後一個交易日下跌，結束三連升；全年計累升１９﹒２％
。至於南韓股市因政局動盪等因素，表現偏弱，全年累挫９﹒６％，扭轉去年的升約１９％。
　
＊Ａ股止跌，明年走勢預判整體樂觀＊
　
　　今年初全球股市屢創新高的情況下，Ａ股依然緩慢下行，至２月５日盤中更低見２６３５點
，創２０１９年２月以來新低。決策層隨後展開全方位救市行動，打出一波接一波的政策組合拳
，Ａ股９月底谷底反彈，踏出自強第一步。
　
　　縱觀全年，Ａ股在經歷了連續兩年的低迷市況後，終於以近１３％漲幅收官，迎來久違的止
跌回穩。滬綜指收在３３５１點，守三千三；深成指漲超９％，創業板指更升１３％。滬深兩市
全年總成交額達２５４萬億元人民幣，同比去年增長２０％。
　
　　展望２０２５年，機構普遍憧憬在更加積極有為的宏觀政策基調下，超常規逆周期政策加速
落地，將為滬深股市帶來上升動能，Ａ股走勢預判整體樂觀，惟能否成為牛市仍待努力。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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