《神州債市》人行懲治債市違規，東亞期貨等三機構共罰６８８０萬

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公示首批債市違規處罰，上海東亞期貨、天津信唐貨

幣經紀、湖南漵浦農村商業銀行家因違反銀行間債券市場管理規定、未按規定履行客戶身份識別

義務，共計被罰約達６８８０﹒９８萬元（人民幣．下同），同時人行沒收違法所得近９００萬

元。



其中，上海東亞期貨被處以警告，沒收違法所得８５７﹒２５萬元，罰款３６０６﹒７６萬

元，５位工作人員被罰款共計９５萬元。



湖南漵浦農商行被警告並罰款１３１０萬元。同時，包括湖南漵浦農商行董事長、行長等６

名工作人員被罰款共計１０３萬元。



天津信唐貨幣經紀被警告並沒收違法所得３﹒９７萬元，罰款１１０３萬元。２位工作人員

共計被罰款５５萬元。



＊出借債券帳戶等方式開展利益輸送＊



有接近人行的人士表示，近兩年，債券總體處於牛市行情，金融機構固收投資業務普遍獲利

豐厚，一些從業人員趁所在機構內控較薄弱之機，開展違規交易。近期，人行在監測中發現，部

分銀行間債券市場參與機構交易行為異常，通過對相關線索的深入篩查摸排和研判，初步確定三

家機構涉嫌違反銀行間債券交易相關規定，並立即對其進行立案調查。



經調查，涉案機構均存在內控機制、公司治理缺失或失效問題，並存在出借債券帳戶等方式

開展利益輸送、為他人規避監管和內控規定等違反銀行間債券市場規定的若干行為。（ｌｃ）

