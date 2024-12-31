字節跳動據報將斥資７０億美元購買英偉達芯片，回應：不實

《經濟通通訊社３１日專訊》據美國科技媒體《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》報道，

ＴｉｋＴｏｋ和抖音母公司－－字節跳動為了擴大其人工智能業務，計劃在２０２５年向英偉達

投資高達７０億美元購買芯片，並成為英偉達全球最大客戶之一。



報道稱，雖然美國禁止向中國出口人工智能芯片，字節跳動創辦人張一鳴近期在與東南亞和

其他海外地區的資料中心營運商談判，希望獲得英偉達最強Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ芯片。



不過，據內媒今日引述字節跳動發言人回應稱，Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ報道中所

提供的信息不實。



盡管如此，市場對字節跳動算力需求的高預期依然存在。據Ｏｍｄｉａ發布的數據，字節跳

動已成為中國境內英偉達人工智能芯片的最大買家，甚至是英偉達在亞洲的最大客戶。



從資本開支來看，浙商證券１２月２５日發布報告指出，字節跳動在ＡＩ上投入巨大，

２０２４年資本開支達８００億元人民幣，接近百度、阿里、騰訊的總和（約１０００億元人民

幣），研發投入顯著領先同行。浙商證券進一步預測，２０２５年字節跳動資本開支有望達到

１６００億元人民幣。（ｊｑ）

