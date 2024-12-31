《汽車新勢力》何小鵬：明年新招超六千人，價格戰１月開始點燃

《經濟通通訊社３１日專訊》小鵬汽車（０９８６８）創始人兼ＣＥＯ何小鵬今日發布內部

信表示，２０２５－２０２７年，汽車行業將進入淘汰賽階段。２０２５年的市場競爭一定會更

加激烈，預測價格戰會從１月開始點燃。公司計劃在２０２５年推出多款全新車型，並擴大招聘

規模，招聘員工將超６０００人。



何小鵬透露，２０２５年計劃推出多款全面搭載小鵬ＡＩ體系技術的全新車型，全年幾乎每

個季度都有重磅新品和改款。未來三年，公司希望在清晰的產品圖譜上「做精做少，做差異，做

全球化」。



小鵬汽車預計２０２５年公司國際化戰略全面提速，到２０２５年底要進入超過６０個國家

和地區；未來１０年，公司一半銷量將來自海外，力爭成為中國中高端新能源品牌出海份額第一

。



何小鵬還表示，不久前推出優秀員工的回流及內推政策，也推出全新的崗位招聘需求。明年

將進一步擴大招聘規模，招聘員工將超過６０００人。



２０２４年１１月，小鵬汽車交付新車３０８９５台，同比增長５４﹒２％，環比增長

２９﹒２％。２０２４年１－１１月，小鵬汽車累計交付新車共１５﹒３萬台，同比增長

２６﹒２％。（ｊｑ）

