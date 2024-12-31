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31/12/2024 08:54

【聚焦人幣】「熊貓債」熱度攀升，今年發行額１９４８億增２６％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》「熊貓債」發行熱度攀升，以債券起息日計算，截至１２月
３０日，今年以來「熊貓債」已發行１０９隻，發行金額共計１９４８億元人民幣，與去年全年
相比，發行數量、發行金額分別增長１５﹒９６％、２６﹒１２％。
　
　　《中國證券報》引述專家表示，融資成本較低、相關制度進一步完善等因素增強了「熊貓債
」的吸引力，預計境內融資成本仍將保持相對低位，在此優勢引領下，「熊貓債」有望繼續擴容
。（ｃｔ）

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