《Ａ股行情》滬指低開０﹒０１％，市場關注１２月官方ＰＭＩ發布

《經濟通通訊社３１日專訊》美國投資者準備迎接新年，沽出大型科技股以鎖定利潤，拖累

美股三大指數周一（３０日）集體收跌。滬深股市今早齊低開，滬綜指低開０﹒０１％，報

３４０６﹒９７點，深成指低開０﹒０３％，創業板指亦低開０﹒１９％。零售、銅纜連接概念

開盤走低。



官方１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）數據今日公布，一攬子政策持續發力支撐供需兩

端，《路透》綜合多家分析機構預估中值顯示，１２月官方ＰＭＩ料持穩於５０﹒３，將是連續

第三個月位於擴張區間。



中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀刊文指出，２０２５年，要實施更加積極的財政政策

和適度寬鬆的貨幣政策，更好應對經濟運行中的不穩定、不確定因素。韓文秀表示，要提高財政

赤字率、增加赤字規模，增加發行超長期特別國債和地方政府專項債券；要適時降準、降息，用

好公開市場操作等工具，保持流動性充裕，持續加大對實體經濟的支持力度。



韓文秀的文章並稱，一段時間以來，部分行業「內捲式」競爭問題加劇，產品價格下跌，導

致企業經營困難，行業陷入困境。要更多運用改革辦法和經濟手段，加強環保、能耗、技術等高

標準引領，加大行業兼併重組力度，鼓勵「向上競爭」、遏制「逐底競爭」。分析人士表示，政

策表態指向性明確，特別是部分產能利用率偏低的行業，存在供給側調整的空間。



另外，人民銀行今日進行１５７７億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有６４１

億元逆回購到期，即今日淨投放９３６億元。（ｒｙ）

