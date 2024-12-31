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AH股新聞

31/12/2024 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒５９％，１２月官方ＰＭＩ遜預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局今日公布，１２月官方製造業採購經理人指數
（ＰＭＩ）為５０﹒１，遜於市場預估中值５０﹒３，但仍連續第三個月站在榮枯線上。滬深股
市震盪下調，滬綜指半日跌０﹒５９％，報３３８７﹒１５點，失守三千四關，深成指跌
１﹒２６％，創業板軟１﹒５６％。兩市半日成交７９４７億元（人民幣．下同），較上個交易
日同時段成交小幅回落３４４億元或４％。
　
＊零售、培育鑽石概念逆勢走強＊
　
　　零售消費板塊逆勢上漲，東百集團（滬：６００６９３）、友好集團（滬：６００７７８）
、中百集團（深：０００７５９）升停。商務部昨召開零售業創新提升工程推進視頻會，要求各
地商務部門要把零售業創新提升工程，作為全方位擴大國內需求、實施提振消費專項行動、暢通
經濟循環、降低全社會物流成本的重要抓手。
　
　　白酒股亦見升幅，皇台酒業（深：０００９９５）漲停。中信建投研報指出，以提振消費為
重點擴大國內有效需求，食品飲料行業有望迎來景氣拐點，業績及估值均有望得以繼續提升。當
前白酒板塊估值整體仍處於低位，長期投資價值凸顯。
　
　　另外，世界知名鑽石商－－戴比爾斯（Ｄｅ　Ｂｅｅｒｓ）目前的鑽石庫存價值已達到２０
億美元，為金融危機以來的最高水平。庫存激增的主要原因包括來自培育鑽石的衝擊。Ａ股培育
鑽石概念上午收漲３﹒６％，黃河旋風（滬：６００１７２）、恆盛能源（滬：６０５５８０）
、潮宏基（深：００２３４５）紛紛升停。
　
　　下跌方面，銅纜高速連接、華為海思、券商及半導體等板塊跌幅居前。（ｒｙ）

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