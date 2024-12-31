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AH股新聞

31/12/2024 15:05

《Ａ股行情》滬綜指尾盤急插收跌１﹒６％，全年仍漲１２﹒７％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股迎來今年最後一個交易日，三大股指今早齊低開，官方
１２月製造業ＰＭＩ數據出爐，比上月下降０﹒２個百分點至５０﹒１，略遜預期。滬深股市尾
盤急插，滬綜指全日跌１﹒６３％，收報３３５１﹒７６點，保住三千三；全年計仍漲
１２﹒６７％，在連跌兩年後終止跌回升。
　
　　深成指全日收跌２﹒４％，創業板指更挫２﹒９３％。全年計，深成指收升９﹒３４％，創
業板指亦漲１３﹒２３％，兩者均為連跌兩年後首次收升。滬深３００指數按年漲幅
１４﹒６８％，為四年來首度錄升。兩市全日成交額近１﹒３５萬億元（人民幣．下同），較上
個交易日增加６９７億元或５﹒５％。
　
＊第二期互換便利將操作，券商反收挫＊
　
　　中證監表示，將於近期開展第二次證券、基金、保險公司互換便利操作，互換期限１年，可
視乎情況展期。互換費率由參與機構招投標確定，即日起接受機構申報。中證監同時表示，第二
次互換便利操作各項準備工作就緒，今日開始操作。另外，增選２０家參與機構，備選機構增至
４０家，包括５家頭部保險機構。
　
　　今年１０月中證監與人行開展首次互換便利操作，規模５００億元，有２０家證券及基金公
司參與投標。據悉，目前首批操作已全部落地，實際投放超過９０％，預計第二期操作量將不少
於５００億元。
　　
　　不過，券商板塊未獲提振，全天跌超４﹒５％，個股幾乎全線下調，華林證券
（深：００２９４５）、信達證券（滬：６０１０５９）、東興證券（滬：６０１１９８）跌幅
均逾６％。保險股也收低，新華保險（滬：６０１３３６）挫逾４％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９３４﹒９１　　－１﹒６０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３５１﹒７６　　－１﹒６３　　　　５６２５﹒８４　　
　　上證Ａ股指數　　３５１３﹒３８　　－１﹒６３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０４１４﹒６１　－２﹒４０　　　　７８３１﹒７９　　
　　深圳創業板指數　２１４１﹒６０　　－２﹒９３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６７﹒３８　　－０﹒９７　　　　　１﹒４５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２１３﹒０３　　－０﹒１３　　　　　０﹒６８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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