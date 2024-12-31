  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

31/12/2024 10:07

《Ａ股焦點》聞泰科技漲停，轉型聚焦半導體，擬轉讓產品集成業務

　　《經濟通通訊社３１日專訊》聞泰科技（滬：６００７４５）昨晚公告稱，基於地緣政治環
境變化以及公司業務發展需求，未來公司將通過戰略轉型構建全新發展格局。同時，為維持產品
集成業務的發展與行業地位，公司擬逐步向在消費電子等領域具有精益製造優勢的優質平台出讓
產品集成業務。
　
　　公告介紹，聞泰科技於２０２４年１２月３０日與立訊有限（Ｌｕｘｓｈａｒｅ　
ｌｉｍｉｔｅｄ）簽署《出售意向協議》，擬將公司及控股子公司擁有的與產品集成業務相關的
９家標的公司股權和標的經營資產轉讓給立訊有限或其指定方。立訊有限為立訊精密
（深：００２４７５）的控股股東。
　
　　聞泰科技強調，本次交易範圍為與產品集成業務相關的子公司股權和相關經營資產，不涉及
公司半導體業務。本次交易完成後，公司將集中資源專注於半導體業務，鞏固並提升在全球功率
半導體行業第一梯隊的優勢地位。
　
　　有業內人士解讀，公告中所提到的地緣環境變化料指美國「實體清單」事件。近年來，美方
將眾多中國企業列入出口管制實體清單，聞泰科技也在此列。聞泰科技此舉正是為了妥善托付好
產品集成業務的未來，全力兼顧交易雙方股東、員工以及其他利益相關方而做出的慎重決定。
　
　　聞泰科技今日開盤即漲停，現價報３８﹒７８元人民幣；而立訊精密暫跌逾２％。（ｒｙ）

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－新股復燃 | 政策市激發IPO 惟六成新股破發損...

30/12/2024 15:57

回顧24 展望25

高息定存 | 信銀國際上調1個月定存年息至高達3.88厘

24/12/2024 15:54

貨幣攻略

展望2025年——我們距離三戰還有多遠？

24/12/2024 11:53

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處