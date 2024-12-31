《Ａ股焦點》聞泰科技漲停，轉型聚焦半導體，擬轉讓產品集成業務

《經濟通通訊社３１日專訊》聞泰科技（滬：６００７４５）昨晚公告稱，基於地緣政治環

境變化以及公司業務發展需求，未來公司將通過戰略轉型構建全新發展格局。同時，為維持產品

集成業務的發展與行業地位，公司擬逐步向在消費電子等領域具有精益製造優勢的優質平台出讓

產品集成業務。



公告介紹，聞泰科技於２０２４年１２月３０日與立訊有限（Ｌｕｘｓｈａｒｅ

ｌｉｍｉｔｅｄ）簽署《出售意向協議》，擬將公司及控股子公司擁有的與產品集成業務相關的

９家標的公司股權和標的經營資產轉讓給立訊有限或其指定方。立訊有限為立訊精密

（深：００２４７５）的控股股東。



聞泰科技強調，本次交易範圍為與產品集成業務相關的子公司股權和相關經營資產，不涉及

公司半導體業務。本次交易完成後，公司將集中資源專注於半導體業務，鞏固並提升在全球功率

半導體行業第一梯隊的優勢地位。



有業內人士解讀，公告中所提到的地緣環境變化料指美國「實體清單」事件。近年來，美方

將眾多中國企業列入出口管制實體清單，聞泰科技也在此列。聞泰科技此舉正是為了妥善托付好

產品集成業務的未來，全力兼顧交易雙方股東、員工以及其他利益相關方而做出的慎重決定。



聞泰科技今日開盤即漲停，現價報３８﹒７８元人民幣；而立訊精密暫跌逾２％。（ｒｙ）

