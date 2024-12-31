《Ａ股焦點》先導智能跌近３％，傳大規模裁員或涉巨額應收帳款

《經濟通通訊社３１日專訊》年近歲晚，內地鋰電設備龍頭先導智能（深：３００４５０）

傳出大規模裁員的消息，多名自稱先導智能員工、前員工的網民在多個互聯網平台表示遭先導智

「暴力裁員」，以調離原崗位、取消門禁權限，以及指其工作指標不達標、嚴重違反公司規章制

度等的方式或理由裁員，而且賠償很低、甚至沒有，「不但省了一個月工資，連年終獎也省了」

。



先導智能股價現跌２﹒７％，報２０﹒３７元（人民幣．下同）。



《新浪財經》以投資者身份求證先導智能投資者關係部門，該部門人士表示，「人員變動一

直都是正常現象，就算是行情最好的時候也有這種情況」，又指「公司根據下游客戶的需求進行

排產及調整交付進度，對人員作出變動和調整屬於正常現象，與行業周期步調一致」，強調「這

些事情以公司公告為準」。



報道引述消息人士透露，先導智能裁員與巨額應收帳款有關。先導智能今年前三季度營收和

歸母淨利潤分別大幅下降３０﹒９％及７３﹒８％，而上半年應收帳款為９１﹒８５億元，佔總

資產的２７﹒８０％。三季報則顯示，先導智能的應收帳款已經達到約９２﹒８億元。從

２０１９年底到２０２４年上半年，先導智能的應收帳款飆升了４倍。另從先導智能半年報數據

看，與寧德時代（深：３００７５０）及其控股子公司有關的應收帳款約為２０﹒４６億元，在

應收帳款中佔比２２﹒２８％。寧德時代曾經是先導智能二股東，也是先導智能大客戶。



不過，報道引述先導智能內部人士稱，應收款問題是行業普遍現象，而且「目前銀行給的融

資額度還是比較寬裕的，我們使用的並不很多」，又指網上傳言「是空穴來風的一些謠言，其實

數據都擺在那裏」。（ｓｌ）

