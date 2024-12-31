《神州債市》３０年國債收益率再創新低，多頭仍然強勢

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行昨晚公布就債市違規處罰３家機構，中國銀行間債市

今日早盤略做反應後快速消化影響，３０年國債收益率略升後隨即轉降，一度跌至１﹒９１３％

再創紀錄新低；此外中央財辦副主任韓文秀再次提及「適時降準、降息」，在當前強趨勢下，多

頭仍控制著債市主導權。



市場人士指出，今年債市收官階段的超強走勢累積了巨大的獲利盤，不排除明年初面臨一波

止盈壓力；但在基本面和政策面邏輯尚未看到扭轉的背景下，債券牛市仍不會輕易回頭。



＊華西證券：債券交易規範化，債市或會階段性走弱國



華西證券研究所最新報告認為，參考今年８月的「監管市」行情，隨著債券交易的規範化，

債市的活躍度可能也會階段性走弱；不過在學習效應下，機構的非理性賣債可能也不會再次發生

，監管趨嚴對利率定價的影響可能更偏中性。



該券商並提到，２０２５年，居民資產負債表仍處於修復期，企業信貸需求依然偏弱，銀行

淨息差壓力加大，均指向政策利率需要進一步下調，降息空間或在３０－５０基點。當前債券市

場已經隱含了至少３０基點的降息幅度。



＊中信證券：「適時降準降息」下，料債市續震盪偏強＊



中信證券明明固收研究團隊認為，春節前受稅期和取現需求疊加影響，資金利率可能趨於收

斂，機構止盈情緒也可能給市場帶來一定的擾動；但是考慮到貨幣政策要求「適時降準降息」，

機構欠配壓力客觀存在，債市仍將維持震盪偏強走勢。他們預計，１０年期國債利率若在

１﹒７％下方，可能會進行短期的低位整理；但是若在１﹒７％的上方，仍會吸引資金入場。

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