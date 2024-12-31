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AH股新聞

31/12/2024 14:46

《中國要聞》抖音電商：全國８３０個產業帶今年銷售額過億元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》抖音電商發布《直播間裏的中國製造－－２０２４抖音電商產
業帶發展報告》披露，過去一年，來自全國產業帶地區的１﹒７億款商品，在抖音電商售出
１５４億單，同比增長３９％。其中，直播間銷售額佔比６３％，累計有５３００多萬場帶貨直
播促成交易，近１５萬款商品在直播間成為銷售額過百萬元的「爆款」。同時，貨架場景訂單量
同比增長７０％，與內容場景共同驅動產業帶業務高速發展。
　
　　此外，在抖音電商「產業成長計劃」推動下，該平台產業帶業務已覆蓋全國２７個省１３０
座城市。今年以來，３３２個產業帶的抖音訂單量過千萬單，８３０個產業帶的抖音銷售額過億
元，平均每天有超１５０萬產業帶中小商家在平台達成交易。同時，產業帶商家與帶貨達人相互
成就，超９４８萬達人通過為產業帶商家直播帶貨獲得收入。
　
＊「頂流」產業帶商品第一為廣州護膚品＊
　
　　報告並顯示，產業帶大省同時也是直播購物大省，廣東、江蘇、浙江、山東、河南五省消費
者的全年訂單量均超１０億單，其中廣東以超１６億單雄踞榜首，江蘇以超１２億單緊隨其後。
　
　　廣州護膚品是抖音電商最受消費者喜愛的產業帶商品。平台十大「頂流」產業帶商品還包括
深圳手機配件、義烏髮飾、南通家紡、諸暨珍珠、海寧皮草、丹陽隱形眼鏡、啟東海鮮、揭陽玩
具和保定紙巾。
　
　　華南女裝女鞋、東莞潮玩、川渝火鍋、平江辣條、臨湘浮標、許昌假髮、曹縣漢服、壽光果
蔬、威海漁具、濰坊農資、雲南鮮花、五常大米、丹東草莓、內蒙牛肉乾等產業帶商品在直播間
也都獲得了大量訂單。（ｓｌ）

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