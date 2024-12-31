《中國要聞》抖音電商：全國８３０個產業帶今年銷售額過億元

《經濟通通訊社３１日專訊》抖音電商發布《直播間裏的中國製造－－２０２４抖音電商產

業帶發展報告》披露，過去一年，來自全國產業帶地區的１﹒７億款商品，在抖音電商售出

１５４億單，同比增長３９％。其中，直播間銷售額佔比６３％，累計有５３００多萬場帶貨直

播促成交易，近１５萬款商品在直播間成為銷售額過百萬元的「爆款」。同時，貨架場景訂單量

同比增長７０％，與內容場景共同驅動產業帶業務高速發展。



此外，在抖音電商「產業成長計劃」推動下，該平台產業帶業務已覆蓋全國２７個省１３０

座城市。今年以來，３３２個產業帶的抖音訂單量過千萬單，８３０個產業帶的抖音銷售額過億

元，平均每天有超１５０萬產業帶中小商家在平台達成交易。同時，產業帶商家與帶貨達人相互

成就，超９４８萬達人通過為產業帶商家直播帶貨獲得收入。



＊「頂流」產業帶商品第一為廣州護膚品＊



報告並顯示，產業帶大省同時也是直播購物大省，廣東、江蘇、浙江、山東、河南五省消費

者的全年訂單量均超１０億單，其中廣東以超１６億單雄踞榜首，江蘇以超１２億單緊隨其後。



廣州護膚品是抖音電商最受消費者喜愛的產業帶商品。平台十大「頂流」產業帶商品還包括

深圳手機配件、義烏髮飾、南通家紡、諸暨珍珠、海寧皮草、丹陽隱形眼鏡、啟東海鮮、揭陽玩

具和保定紙巾。



華南女裝女鞋、東莞潮玩、川渝火鍋、平江辣條、臨湘浮標、許昌假髮、曹縣漢服、壽光果

蔬、威海漁具、濰坊農資、雲南鮮花、五常大米、丹東草莓、內蒙牛肉乾等產業帶商品在直播間

也都獲得了大量訂單。（ｓｌ）

