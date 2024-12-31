《Ａ股動向》中證指數１月發布中證國新國企人工智能等３條指數

《經濟通通訊社３１日專訊》中證指數有限公司宣布，將於２０２５年１月２１日正式發布

中證國新國企人工智能指數、中證國新國企航空航天科技指數及中證滬深港汽車指數。



據介紹，中證國新國企人工智能主題指數從國有企業或國有資本參股的上市公司證券中，選

取４０隻為人工智能提供技術、應用及基礎資源等方面支持的代表性上市公司證券作為指數樣本

，反映國企人工智能領域上市公司證券的整體表現。名單包括深桑達Ａ（深：００００３２）、

浪潮信息（深：０００９７７）、北方華創（深：００２３７１）、四維圖新

（深：００２４０５）、海康威視（深：００２４１５）、中國聯通（滬：６０００５０）、中

國移動（滬：６００９４１）、中國電信（滬：６０１７２８）、中芯國際

（滬：６８８９８１）等。



中證國新國企航空航天科技指數從國有企業中選取４０家業務涉及航空航天裝備、航空航天

材料、空天信息、空天安全等航空航天科技相關領域的代表性上市公司證券作為指數樣本，反映

航空航天科技領域中國有企業證券的整體表現。名單包括航天發展（深：０００５４７）、振華

科技（深：０００７３３）、中航西飛（深：０００７６８）、中國衛星（滬：６００１１８）

、中航高科（滬：６００８６２）、航天電子（滬：６００８７９）、航天軟件

（滬：６８８５６２）、中科星圖（滬：６８８５６８）等。



中證滬深港汽車指數從內地與香港市場選取４０家業務涉及汽車製造領域的上市公司作為指

數樣本公司，反映內地與香港市場汽車製造領域上市公司證券的整體表現。名單包括比亞迪

（深：００２５９４）、長安汽車（深：０００６２５）、一汽解放（深：０００８００）、吉

利汽車（００１７５）、東風集團股份（００４８９）、比亞迪股份（０１２１１）、北京汽車

（０１９５８）、理想汽車（０２０１５）、零跑汽車（０９８６３）、小鵬汽車

（０９８６８）、廣汽集團（０２２３８）、長城汽車（０２３３３）、賽力斯

（滬：６０１１２７）、廣汽集團（滬：６０１２３８）、長城汽車（滬：６０１６３３）等。

（ｓｌ）

