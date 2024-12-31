【回顧展望－人幣走貶】內外夾擊，強力維穩，中間價年貶１﹒５％

《經濟通通訊社記者林小莉３１日報道》面對美元強勢、中國經濟數據偏弱、Ａ股市場情緒

低迷，以及即將埋身的「特朗普關稅」等內外因素，２０２４年的人民幣匯率在內外夾擊的跌跌

碰碰、人民銀行強力維穩之下，全年計，中間價貶值１﹒４７％，連續第三年走貶，但貶幅較

２０２３年的１﹒６７％收窄０﹒２個百分點。２０２４年最後一個交易日，在岸人民幣

（ＣＮＹ）開市升４２點子，報７﹒２９５０。



人民幣兌美元匯率今年走勢大概可以分成三個階段。上半年，在岸人民幣月度匯價持續貶值

，幅度介乎０﹒０３％－１﹒２２％。下半年的第三季步入升值，７月，在岸人民幣全月升值

０﹒５５％，８月更升近２％，９月升幅也有１％，但進入第四季再轉貶，１０月貶１﹒４％，

１１月貶幅多達１﹒６％，１２月下半月更有３日收盤價跌至７﹒２９９２的全年最低位。



上半年，由於美國經濟數據超出市場和官方預期，美指、美債強勢，但中國樓市仍在深度調

整，經濟下行壓力未減，資金湧入長期國債市場避險擠低收益率，中美長債利差顯著擴大。美元

、英鎊等高收益貨幣受到追捧，套息交易下，人民幣兌美元在岸匯價從年初的７﹒１一路走低至

５月底的７﹒２４。６月，季節性的中資港股分紅購匯令人民幣壓力進一步加大，在岸匯價進一

步下行至７﹒２６水平。



＊中間價與市場預測偏離幅度曾創６年最大＊



為維持貨幣穩定，監管層毫不放鬆中間價限制在岸匯價上下限的功能，中間價與路透預測偏

離幅度日漸擴大，在４月１１日達到逾１６５０點，創２０１８年有路透預測記錄以來最大；６

月１１日又達到近１６００點，為年內次大。全年大部份時間，這種偏離都有數百甚至過千點。

中間價與在岸價稍為一致的時間也偏少。



７月，三中全會沒有短期刺激經濟政策，但人行出乎意料降息。７天期逆回購利率、貸款市

場報價利率（ＬＰＲ）、常備借貸便利利率（ＳＬＦ）同日先後下調１０個基點。數日後，中期

借貸便利（ＭＬＦ）跟進「降息」，幅度２０個基點，大超預期，而且這次降息是隨著罕見的月

內第二次ＭＬＦ操作而進行。此外，六大國有銀行也下調存款利率５－２０個基點。



＊特朗普效應、日圓飆升助人幣在第三季回升＊



不只內部穩增長政策加碼，外部形勢也有利人民幣走勢。７月，正在競逐美國總統的特朗普

遇槍擊受傷、拜登退選放棄連任，加上此前首場候選人辯論上的表現，特朗普勝算大幅提高。而

特朗普經濟政策主要特點為寬貨幣、弱美元，「特朗普效應」助力人民幣回升。



７月底，日本央行意外加息，日圓狂飆，拉動同為亞洲低息融資貨幣的人民幣大漲。在岸人

民幣從７月底的接近７﹒２８迅速攀升，在８月初重回７﹒１水平。



９月，美聯儲降息靴子終於在１８日落地；２６日，中共中央政治局會議強調要加大財政貨

幣政策逆周期調節力度；要降低存款準備金率，實施有力度的降息。人行旋即在２７日宣布降準

０﹒５個百分點，同日還再將７天期逆回購利率下調２０個基點。Ａ股市場振奮，匯市也雀躍。

當月月底，人民幣匯率升至７﹒０，兩個月升值幅度近４％，期間囤匯企業加快收匯結匯，對人

民幣升值也有一定助推作用。



＊特朗普關稅擾動市場，人民幣急瀉＊



不過，人民幣匯價在「十一國慶」假期結束後即連跌多日，而Ａ股市場在國慶假期後暴跌也

對匯市造成拖累。雖然人行隨即推出兩項新工具（互換便利、股票回購增持再貸款）刺激Ａ股市

場狂飆，人民幣匯率亦止跌回升，但作用短暫。美國大選白熱化，特朗普當選後可能推出高關稅

政策的擔憂擾動市場，人民幣明顯承壓下行。國有大行在掉期市場籌集美元並投放至在岸市場，

以助穩匯價。



１１月６日，特朗普毫無懸念勝出大選，離岸、在岸人民幣皆急瀉，在岸價當日收跌逾

５５０點，為年內最大跌幅，報７﹒１６４９。人民幣跌勢難擋，數日後跌穿７﹒２關口，並越

跌越深，在聖誕節前夕一度去到７﹒２９，距７﹒３關口僅差幾點。中間價審度時勢，在１１月

７日大幅下調６６６點至７﹒１６５９，把在岸價波動下限放寬至７﹒３下方，並日漸向７﹒２

靠攏，１２日起至全年完結都維持在７﹒１８、７﹒１９水平，１２月３日更來到年內最低點

７﹒１９９６。期間，特朗普在社交平台明確表示，將在明年１月２０日上任首日對所有中國進

口產品加徵１０％關稅。



＊傳中國擬明年讓人民幣貶值，應對關稅風險＊



１２月９日，中共中央政治局會議明確，明年貨幣政策轉向「適度寬鬆」，實施了長達１４

年的「穩健」貨幣政策轉向。隨後有外電引述消息指，為應對特朗普重返白宮後將提高貿易關稅

，中國正考慮在２０２５年讓人民幣匯率貶值，而考慮過的最低點位為７﹒５水平。人行主管媒

體《金融時報》期後發文稱，目前美元下行的可能性正在增大，中國經濟發展穩中向好，從內外

部條件看，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎，年末隨著企業結匯增多大

概率將企穩走升。展望未來，市場化作用下人民幣滙率大概率仍會呈現雙向波動態勢。

