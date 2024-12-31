【回顧展望－Ａ股自強】暌違兩年Ａ股止跌，政策驅動年漲１３％

《經濟通通訊社記者楊雨３１日報道》Ａ股２０２４收官，在經歷了連續兩年的低迷市況後

，今年終於迎來久違的止跌回穩。滬綜指全年漲近１３％，收在３３５１點；深成指漲超９％，

創業板指更升１３％。９月底以來，市場交易活躍度顯著提升，滬深兩市全年總成交額達２５４

萬億元（人民幣．下同），同比去年增長２０％。



２０２３年的年結日，滬綜指失守３０００點，海內外市場對中國經濟的信心瀕臨「破防」

。今年初，在全球股市屢創新高的情況下，Ａ股依然緩慢下行，１月滬綜指單月挫逾６％，至２

月５日盤中更低見２６３５點，創２０１９年２月以來新低。雖然２月有降準降息及國家隊入市

緊急提振，但接下來的３月滬指升幅就顯著收窄。中國決策層似乎由此立定決心，全方位展開救

市行動，打出一波接一波的政策組合拳，Ａ股先抑後揚，踏出自強第一步。



＊穩股市第一招，隱藏外資流動數據＊



去年滬深股通雖然全年仍錄淨流入４３７億元，但卻是互聯互通開啟以來最少的一年。外資

爆走資潮，於是從去年下半年開始，官媒便陸續放出應該「優化」外資數據披露機制的風聲，指

根據北向交易信息進行投資容易出現「盲目跟風」「誤讀誤判」，這項調整建議今年正式落地。



港交所５月１３日起不再公布滬深股通實時買入、賣出交易金額和交易總額，但會在每日收

市後披露當日買入賣出發成交金額及筆數，並按月度公布匯總情況。８月１９日起，滬股通、深

股通不再公布每日買入、賣出成交額，僅保留顯示成交總額。換言之，投資者無法簡易得知外資

投資Ａ股的資金流向。



有關調整惹爭議，有分析認為新規推行後，股市交易變得更不透明，很難判斷外圍對中國股

市的信心狀況。但也有學者指，有限度公布數據是為避免外資大幅流出時放大市場悲觀情緒，進

一步造成資本市場動盪。前海開源首席經濟學家楊德龍表示，有關披露機制調整可強化長期投資

的意識，不要過於關注短期資金的波動。長遠來講可能使得市場變得更加平穩。



但無可否認的是，有關機制幾乎是即時引發資金外逃。５月第一階段調整落實後，６月北向

流出資金超４４４億元，而此前四個月均錄淨流入；８月截至１６日第二階段調整生效前，外資

半月流出２８７億元。今年有數可查的頭八個月，外資通過滬深股通淨流出６７﹒８億元。



＊９月底刺激力度空前，衝上三千六＊



至於上半年與股市表現息息相關的經濟數據也令人失望。一季度ＧＤＰ增速５﹒３％、二季

度就放緩至４﹒７％。８月情況更差，工業增加值年增４﹒５％，是連續第四個月增長放緩，為

２０２１年９月以來放緩時間最長的一次；當月社會消費品零售總額年增２﹒１％，差過預期。

此外，８月新增貸９０００億，同比少增４６００億；青年失業率更升至１８﹒８％，為有數據

以來新高。如此種種，均顯示中國經濟失動能，實現全年ＧＤＰ增長目標５％所面臨的風險越來

越大。



股市方面，５月至８月滬綜指及深成指雙雙連跌四個月；滬指９月１８日盤中更跌至

２６８９﹒７點，創今年２月以來新低。在此背景下，救市迫切性陡增，中國決策層在９月送出

史無前例的政策大禮包。首先，人行、金監總局、中證監「金融三巨頭」９月２４日罕見集體開

發布會，出台一攬子金融政策，包括降準降息、降存量房貸利率、創設新貨幣政策工具支持股市

。滬深股市當日久違的放量大漲，滬綜指收升４﹒１５％，創２０２０年７月以來最大單日漲幅

。



但這只是前奏。９月２６日非常規時段召開的政治局會議，凸顯中央對經濟形勢的高度重視

，雖然會議公報僅１２００字，卻展現出市場期待已久的強刺激思路。有關宏觀政策的轉向，成

為扭轉股市的關鍵節點。



政治局會議坦承中國經濟運行出現「新情況和問題」，承諾加力推增量政策。宏觀政策方面

，「要降低存款準備金率，實施有力度的降息」；「促進房地產市場止跌回穩」的表述首次出現

，具體措施包括加大白名單項目貸款投放力度、調整住房限購政策及降低存量房貸利率；提振資

本市場方面，要大力引導中長期資金入市，支持上市公司併購重組等等。



「加力加量」的積極表述，有效提振市場信心，更驚喜的是，有關政策快速落實。９月２７

日人行宣布降準０﹒５個百分點，公開市場７天期逆回購操作利率由此前的１﹒７０％調整為

１﹒５０％，降幅２０基點為近四年最大；９月３０日，滬深廣三大一線城市調整樓市限購政策

……投資熱情被點燃，滬指在９月２６日至３０日短短三個交易日內合共大漲１４﹒５６％，一

舉站上３３００點，９月３０日兩市成交近２﹒６萬億元創新高。大批股民趕入市，多家券商軟

件宕機，交易平台要２４小時處理新開戶申請。國慶黃金周後，市場再迎一波火爆行情，１０月

８日滬深開盤各自暴漲超１０％，滬綜指衝上３６７４﹒４點，開盤僅２０分鐘，兩市成交即突

破１萬億元，刷新紀錄。



＊重磅會議釋放加力信號，政策市能走多遠？＊



可惜的是，慶祝行情沒能持續太久，憧憬發改委當天再釋利多的希望破滅後，獲利資金及解

套資金離場，Ａ股跳水，惟１０月８日全日計依然收漲４﹒５９％，兩市成交額３﹒４５萬億元

再度破頂。市場雖有所調整，但這波政策組合拳成功將滬指拉抬一千點，此前每日僅４０００億

至５０００億元的兩市成交額亦重回萬億元水平，９月全月滬綜指升幅超１７％。



增量政策帶動９至１０月經濟指標回升，１１月ＣＰＩ升幅卻意外遜預期，顯示通縮陰影持

續籠罩。為鞏固增長動能及應對特朗普上台帶來的外圍壓力，１２月政治局會議及中經會再發力

，首次提出「加強超常規逆周期調節」，將明年宏觀政策取向調整為「更加積極的財政政策＋適

度寬鬆的貨幣政策」組合，明確釋放加力信號，並重點要求大力提振消費、全方位擴大內需、穩

樓市穩股市。值得留意的是，此為實施十四年之久的「穩健」貨幣政策基調正式轉向。超預期、

超常規操作的底色，是中央「保５」的奮力一搏。



Ａ股今年終於實現了三年來的首次上漲，但不可不提的是，股市漲幅大半來自於政策驅動。

有外資銀行策略師直認「我們身處感覺不像牛市的牛市」，中央政策出台，資金入市，股價上揚

；政策空窗，股市便縮量下調。Ａ股今年暫止跌，至於企得穩不穩，還有待觀察。

