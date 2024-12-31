  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

31/12/2024 15:23

【回顧展望－Ａ股自強】憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

　　《經濟通通訊社記者丘敏華３１日報道》２０２４年Ａ股以年漲１３％收官，展望２０２５
年，機構普遍憧憬在更加積極有為的宏觀政策基調下，超常規逆周期政策加速落地，將為滬深股
市帶來上升動能，Ａ股走勢預判整體樂觀，惟能否成為牛市仍待努力。
　
＊高盛：明年Ａ股下行空間有限＊
　
　　外資大行高盛已連續多月唱好Ａ股及港股市場，認為Ａ股在明年面臨的下行空間甚為有限，
因內地的刺激政策為股市進一步拋售提供緩衝，同時市場亦已經反映美國加徵關稅的風險。高盛
預計，２０２５年ＭＳＣＩ中國指數的盈利將增長７％，２０２６年將增長１０％，同時看好積
極提升股東回報的企業，預測２０２５年中國上市公司股息及回購總額可能超過３萬億元人民幣

　
　　在瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊看來，國內政策利好與個人投資者淨流入對沖外部壓力
，Ａ股市場的估值有望在２０２５年上行。他羅列了Ａ股五大催化劑，包括盈利增長復甦，無風
險利率下降；更明確的財政支持；強勁的個人投資者淨流入；耐心資本入市；全球投資者回歸。
　
　　興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，明年中國股市性價比更優，總體震盪向上，牛市
格局會進一步深化。低利率環境下，社會財富缺乏有效的投資管道，中國股市賺錢效應與社會財
富再配置將形成良性循環。新質生產力、推動內需，以及提升股東回報助核心資產獲重估機會是
明年基本面的三大亮點。此外，他預計Ａ股指數表現可能優於港股，港股相對更適合價值投資。
　
　　中國銀河研報顯示，２０２５年逆周期政策加速落地，經濟基本面趨於改善，有望帶動Ａ股
盈利增速好轉，預測明年全部Ａ股歸母淨利潤同比增速為２﹒９％，預測全部Ａ股（非金融）歸
母淨利潤同比增速為４﹒３％。光大證券則預計明年Ａ股盈利增速將修復至１０％以上。
　
＊大摩：地緣政治、貨幣貶值風險料構成壓力＊
　
　　不過，亦有較為謹慎的觀點。摩根士丹利認為，考慮通脹環境和外部政策因素，２０２５年
中國股市或在震盪中前行，主要風險包括企業盈利持續面臨下行壓力、市場普遍盈利預期可能下
調以及中美緊張關係加劇。地緣政治緊張局勢和貨幣貶值風險仍對市場構成壓力。
　
　　國泰君安表示，歲末年初Ａ股有望走出一輪跨年行情，但在地緣衝突風險升溫的情形下，明
年春季股指料將面臨階段性的逆風與回擺。隨著市場對經濟與政策預期的企穩上修，２０２５年
下半年股指有望再度走強。民生證券認為，當前Ａ股自由流通市值佔居民持有通貨和存款比重處
於歷史低位，主題投資熱度高漲但不穩定。

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰31/12/2024 15:30  【２０２４大事紀】花明柳暗

下一篇新聞︰31/12/2024 15:23  【回顧展望－Ａ股自強】暌違兩年Ａ股止跌，政策驅動年漲１３％

其他AH股新聞
More

31/12/2024 15:32  《中國要聞》商務部：１－１１月服務進出口總額同比增１４﹒２％

31/12/2024 15:05  《ＡＩ熱潮》阿里雲年度第三減，通義千問視覺理解模型降價逾八成

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普外交碰壁，中美或成意想不到的「朋友」

31/12/2024 12:58

大國博弈

回顧展望－人幣走貶 | 關稅殺到，先貶為敬，人幣明年勢見7....

31/12/2024 11:12

回顧24 展望25

FX MONDAY｜2024年邊樣資產跑贏？| 2025年美...

30/12/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處