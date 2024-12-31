【提振Ａ股】深交所：全年股票成交額增兩成，ＩＰＯ籌資額減千億

《經濟通通訊社３１日專訊》深交所今日公告，２０２４年深圳證券市場累計股票成交金額
１４６７３７９﹒７億元（人民幣．下同），同比增長１９﹒４５％。
２０２４年深圳證券市場ＩＰＯ公司數４５家，較上年減少８８家，同比減少６６﹒１７％
；ＩＰＯ籌資額２９５﹒３４億元，較上年減少１１８６﹒２３億元，同比下降８０﹒０７％。
（ｊｑ）
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31/12/2024 18:04
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１４６７３７９﹒７億元（人民幣．下同），同比增長１９﹒４５％。
２０２４年深圳證券市場ＩＰＯ公司數４５家，較上年減少８８家，同比減少６６﹒１７％
；ＩＰＯ籌資額２９５﹒３４億元，較上年減少１１８６﹒２３億元，同比下降８０﹒０７％。
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