【２０２４大事紀】花明柳暗

《花明柳暗》國慶節前夕，中央祭出傾力救市組合拳，刺激黃金周「不停市」的港股此後８

個交易日飆升４０００點，惟１０月８日隨發改委記者會反高潮暴瀉近２２００點。樓市２月底

迎來全面「撤辣」，惟４月小陽春後繼續量價陰跌。同樣花明又柳暗的，還有零售市道、人幣匯

率、新能源車。



＊恒指過山車，終結四年跌市，ＩＰＯ市場回暖＊



２０２４年港股先跌後揚，年初成交低落，於１月２２日創下１４７９４點低位，上半年

２００００大關前已止步，直到９月２４日中央以「組合拳」傾力救市，加上美國減息周期啟動

，港股突爆發式上升，短短８個交易日連破１９０００、２００００及２３０００點關，於１０

月７日創下２３２４１點的逾兩年半高位。



不過，隨著Ａ股１０月８日於黃金周後復市飆升，港股隨「遜預期」的發改委記者會暴瀉

２１７２點或９﹒４％，刷新單日跌幅紀錄，成交金額亦首破６０００億元，創下６２０４億元

歷史紀錄。到１２月中一度再失２萬點關口。全年計，港股高低波幅逾８４００點，惟總算結束

４年跌市，多隻內銀股、能源股賺得盆滿鉢滿。截至１２月３１日，恒指升１７﹒７％，國指升

２６﹒４％，科指升１８﹒７％。



由情緒驅動的港股「大時代」終屬一廂情願，不過低迷三年的新股ＩＰＯ市場於第三季重返

全球第四位，累計首１１個月就有６１隻新股上市，集資７９０億元，主要受惠於美的集團

（００３００）、順豐控股（０６９３６）、華潤飲料（０２４６０）等重磅中資企業上市。



＊政府全面撤辣「小陽春」乍現，樓價未止跌＊



２月底財政預算案宣布全面撤銷實施超過１３年、俗稱「辣招」的樓市需求管理措施，理由

之一為「現時供求比較平衡」。撤辣效果立竿見影，首個新盤、恒基位於長沙灣的「

Ｂｅｌｇｒａｖｉａ Ｐｌａｃｅ」首輪１３８伙單位即日４小時沽清，而３月住宅樓宇買賣合

約宗數按月大增逾六成，４月續按月翻倍，當月成交８５５１宗創２０１２年１０月以來新高。



差估署的私人住宅售價指數，亦在３月、４月持續回升，惟「小陽春」來得快去得也快，金

管局１０月１６日宣布放寬所有物業最高按揭成數至七成、供款與入息比率至五成，相當於回復

至２００９年辣招前，不過首１１月私人住宅售價指數仍累跌近６﹒６％。



儘管本港銀行最優惠利率年內已累減３次，共減息０﹒６２５厘，但樓市難言見底，推動發

展商加緊去貨，多個樓盤開價標榜以成本價發售，加上寫字樓空置率高企和減值影響，逾十隻地

產股發盈警，「四大家族」之一的新世界（０００１７），８月底預告全年淨蝕２００億，行政

總裁接連易帥。此外，屋宇署開工批文亦大減，老牌大型建築商馮祥記集團３月宣布清盤，另有

多個地盤項目被曝拖欠工人薪金。



＊港人北上潮 ＶＳ 盛事浪接浪，零售掙扎求存＊



港人北上消費蔚然成風，繼復活節５日假期２２７萬人次出境後，冬至聖誕９日長假更錄

３７２萬人次出境。首１０月計，零售銷售貨值約３１２２﹒９億元，按年跌７％。即使估算

１１、１２月均達３６３億元零售銷售貨值，即以過去三年１２月最高數值估算，總計全年仍未

曾回復至２０１８、１９年４０００億元水平。



年內政府積極推出不同「概念」去刺激旅客消費，繼去年９月開展「香港夜繽紛」推動夜市

，今年初升級為「１８區日夜都繽紛」，活動包括各式各樣市集、無人機表演等。政府亦於年初

成立跨部門「盛事統籌協調組」，力谷盛事經濟。施政報告更進一步提出「熊貓旅遊」概念，全

港最大型熊貓展覽《ＰＡＮＤＡ ＧＯ！香港遊》亦於１２月登場。



另為進一步吸納內地旅客，分別於３月及５月對內地多個城市開放「個人遊」，其次於１２

月恢復及擴展深圳「一簽多行」安排，帶動每日訪港旅客數較１１月平均增加７％至８％，周末

更按年增三成，惟內地遊客消費模式轉變，加上本地股市、樓市不景氣影響消費意欲，機構對明

年零售表現不甚樂觀，料僅有低單位數增幅。



＊暴力救市Ａ股上演大奇跡日，全年累升１２﹒７％＊



２０２４年是中國經濟深度調整的一年，房地產市場劇烈萎縮影響全國消費、就業、股市等

方方面面。整個上半年，中央在政策調控方面顯得尤為謹慎，幾乎沒有出台實質經濟刺激政策，

但就把證監系統出身、有「券商屠夫」之稱的吳清調回中證監看管股市，涉及資本市場監管的規

定隨之密集出台，包括新版「國九條」。



下半年的９月２４日，內地三大金融監管巨頭「一行一局一會」一把手罕有齊聚新聞發布會

，宣布一系列針對房地產市場與資本市場的綜合政策，包括降準降息，降存量房貸利率，以及股

票回購增持專項再貸款、破天荒設立５０００億元證券基金保險互換便利等，迅速促使Ａ股市場

短線反彈，於１０月８日黃金周復市後首個交易日，創業板收漲１７﹒２５％，錄史上最大單日

漲幅，滬指收升４﹒５９％，高見３７６４點，兩市成交額創下３４５１９億元紀錄。



不過，大奇跡日之後次日，滬指再暴瀉６﹒６２％，此後拾級而下失守３２００點。１１月

人大常委會通過近年來力度最大化債舉措，新增地方政府債務限額６萬億元，分三年置換存量隱

性債務。１２月，中央政府對明年宏觀政策的定調轉為「更加積極有為」，對貨幣政策的定調更

從持續了１４年的「審慎」轉為「適度寬鬆」，再度點燃市場對未來走向的樂觀預期。全年計，

滬指累升１２﹒７％。



＊晶片、關稅戰如影隨形，人幣預期晴轉陰＊



美國拜登政府針對中國半導體行業的出口限制一波又一波，１２月２日出台了三年來第三波

限制措施，將１３６家中國公司納入管控清單，不過多家被列入清單的公司都表示沒有太多影響

，因為大部分零件都有國產替代。此外，拜登政府亦宣布對中國傳統晶片展開３０１條款貿易調

查，以保護美國本土製造商，及提高關鍵供應鏈的彈性。



特朗普競選時就曾提出要對中國加徵６０％至１００％關稅，並預告將在就任首日對華加徵

１０％關稅。不少中國企業為避開關稅風險而「搶出口」，帶動首１１月出口額超越３﹒２億美

元，全年有望刷新紀錄。其中，首１１個月新能源乘用車出口１１６﹒８萬輛，按年增

２４﹒６％。不過，面對中國車企日益增加的市場份額，歐盟為保護本土車企利益而對中國新能

源車企展開反補貼調查，並自１０月底開始對中國加徵反補貼關稅，為期５年，加徵稅率１７％

－３５﹒３％。目前中歐雙方仍就加稅替代方案努力談判中。



人民幣匯率亦於７月一度步入升值通道，離岸價於９月２６日收復７算關口，高見

６﹒９７１３。惟隨著特朗普再度贏得總統大選，以及聯儲調整２０２５年減息預期，人民幣匯

率再次掉頭向下，兌美元中間價全年跌１﹒４７％，今報７﹒１８８４，多間華爾街大行預期中

美關稅戰２﹒０或拖累人幣明年底低見７﹒６甚至８。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：俞瑾、李崇偉

