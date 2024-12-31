【聚焦人幣】ＣＦＥＴＳ指數貨幣籃子美元等權重下調，納入澳門元

《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）（下稱交易中心）今日公告

，為進一步增強ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數貨幣籃子代表性，交易中心調整ＣＦＥＴＳ人民幣匯

率指數貨幣籃子的權重。新版指數自２０２５年１月１日起生效。



主要幣種權重都被下調。此次調整後，ＣＦＥＴＳ貨幣籃子中美元權重由０﹒１９４６０下

調至０﹒１８９０３，歐元權重從０﹒１８０７９下調至０﹒１７９０２，日圓權重從

０﹒０８９６３下調至０﹒０８５８４。



公告表示，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數的貨幣籃子權重是採用考慮轉口貿易因素的貿易權重

法計算而得，現版指數採用的是２０２２年度貿易數據。為進一步增強指數代表性，新版指數採

用２０２３年度貿易數據作為權重進行調整。經歷史回溯試算，新版和現版ＣＦＥＴＳ人民幣匯

率指數運行趨勢基本吻合



另外，由於交易中心自２０２４年１月２日起新增人民幣對澳門元掛牌交易，新版指數的

ＣＦＥＴＳ貨幣籃子納入澳門元，由此ＣＦＥＴＳ指數籃子貨幣從２４個變成２５個。



公告並指，國際清算銀行（ＢＩＳ）自２０２３年１月以來未調整ＢＩＳ貨幣籃子及權重，

交易中心繼續保持ＢＩＳ貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重不變。國際貨幣基金組織

（ＩＭＦ）自２０２２年８月以來未調整ＳＤＲ貨幣籃子及權重，交易中心繼續保持ＳＤＲ貨幣

籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重不變。



自２０１９年起，外匯交易中心每年都會根據最新的貿易權重小幅調整籃子貨幣的權重；

ＳＤＲ（特別提款權）籃子在２０１７年和２０２２年分別進行過一次權重調整，下次調整在

２０２７年；ＢＩＳ貨幣籃子在２０１９年進行過一次權重調整，２０２３年進行了貨幣籃子和

權重的調整。（ｓｌ）

