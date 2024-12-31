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AH股新聞

31/12/2024 17:46

《中國要聞》特斯拉京滬公司召回逾７﹒７萬輛國產和進口電動汽車

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家市場監督管理總局網站顯示，特斯拉（上海）有限公司、
特斯拉汽車（北京）有限公司日前根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管
理條例實施辦法》的要求，向國家市監總局備案了召回計劃，決定召回逾７﹒７７萬輛國產和進
口電動汽車：
　
　　一、特斯拉（上海）有限公司
　
　　自即日起，召回生產日期在２０２１年９月２８日至２０２４年１１月２２日的部分國產
Ｍｏｄｅｌ　３和Ｍｏｄｅｌ　Ｙ電動汽車，共計７７６５０輛。
　
　　本次召回範圍內的部分車輛，由於軟件策略的原因，導致在某些情況下車輛啟動後無法立即
顯示已監測到的胎壓監測系統故障，存在安全隱患。特斯拉（上海）有限公司將通過汽車遠程升
級（ＯＴＡ）技術為召回範圍內的車輛免費升級軟件，對於無法通過ＯＴＡ技術升級的車輛，將
通過特斯拉服務中心聯繫相關用戶實施召回，以消除安全隱患。
　
　
　　二、特斯拉汽車（北京）有限公司
　
　　自即日起，召回生產日期在２０２４年１１月２０日至２０２４年１１月２６日期間的部分
進口Ｍｏｄｅｌ　Ｓ、Ｍｏｄｅｌ　Ｘ電動汽車，共計６３輛。
　
　　本次召回範圍內的部分車輛，由於供應商生產工藝的原因，駕駛員正面安全氣囊囊袋織物在
組裝過程中可能出現損壞。極端情況下，駕駛員正面安全氣囊在碰撞事故中被觸發展開時，氣囊
囊袋可能撕裂，無法按照設計要求發揮保護作用，增加駕駛員受傷風險，存在安全隱患。特斯拉
汽車（北京）有限公司將為召回範圍內的車輛免費更換駕駛員正面安全氣囊，以消除安全隱患。
（ｓｌ）

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