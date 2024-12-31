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AH股新聞

31/12/2024 16:55

《神州債市》內地１１月發債７萬億，境外機構債市託管餘額４萬億

　　《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，１１月，債券市場共發行各類債券
７２０４５﹒５億元（人民幣．下同）。國債發行８７８４﹒３億元，地方政府債券發行
１３１４１﹒１億元，金融債券發行１１１０９﹒４億元，公司信用類債券１發行
１３４９７﹒０億元，信貸資產支持證券發行１２０﹒６億元，同業存單發行２５００１﹒１億
元。
　
　　截至１１月末，境外機構在中國債券市場的託管餘額４﹒１９萬億元，佔中國債券市場託管
餘額的比重為２﹒４％。其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額４﹒１５萬億元；分券種
看，境外機構持有國債２﹒０８萬億元、佔比５０﹒１％，同業存單０﹒９８萬億元、佔比
２３﹒６％，政策性銀行債券０﹒９０萬億元、佔比２１﹒７％。
　
　　截至１１月末，債券市場託管餘額１７３﹒５萬億元。其中，銀行間市場託管餘額
１５２﹒７萬億元，交易所市場託管餘額２０﹒９萬億元。分券種看，國債託管餘額３３﹒８萬
億元，地方政府債券託管餘額４５﹒７萬億元，金融債券託管餘額４０﹒９萬億元，公司信用類
債券託管餘額３２﹒８萬億元，信貸資產支持證券託管餘額１﹒２萬億元，同業存單託管餘額
１８﹒０萬億元。商業銀行櫃台債券託管餘額１２４８﹒０億元。（ｓｌ）　

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