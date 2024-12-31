《神州債市》內地１１月發債７萬億，境外機構債市託管餘額４萬億

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，１１月，債券市場共發行各類債券

７２０４５﹒５億元（人民幣．下同）。國債發行８７８４﹒３億元，地方政府債券發行

１３１４１﹒１億元，金融債券發行１１１０９﹒４億元，公司信用類債券１發行

１３４９７﹒０億元，信貸資產支持證券發行１２０﹒６億元，同業存單發行２５００１﹒１億

元。



截至１１月末，境外機構在中國債券市場的託管餘額４﹒１９萬億元，佔中國債券市場託管

餘額的比重為２﹒４％。其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額４﹒１５萬億元；分券種

看，境外機構持有國債２﹒０８萬億元、佔比５０﹒１％，同業存單０﹒９８萬億元、佔比

２３﹒６％，政策性銀行債券０﹒９０萬億元、佔比２１﹒７％。



截至１１月末，債券市場託管餘額１７３﹒５萬億元。其中，銀行間市場託管餘額

１５２﹒７萬億元，交易所市場託管餘額２０﹒９萬億元。分券種看，國債託管餘額３３﹒８萬

億元，地方政府債券託管餘額４５﹒７萬億元，金融債券託管餘額４０﹒９萬億元，公司信用類

債券託管餘額３２﹒８萬億元，信貸資產支持證券託管餘額１﹒２萬億元，同業存單託管餘額

１８﹒０萬億元。商業銀行櫃台債券託管餘額１２４８﹒０億元。（ｓｌ）

