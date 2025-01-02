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AH股新聞

02/01/2025 08:38

《國企紅籌》安徽皖通（９９５）４８億人幣收購兩安徽高速經營商

　　《經濟通通訊社２日專訊》安徽皖通高速公路（００９９５）（滬：６０００１２）公布，
斥４７﹒７億元人民幣控股股東收購兩間於中國安徽省經營高速公路的公司１００％股權。該集
團指，目前擁有的營運公路里程約６０９公里，主要路產均已進入成熟期，交通量增長相對趨緩
，收購事項完成後，預計自有公路里程、營業收入、歸母淨利潤、每股收益、淨資產收益率均實
現穩健增長。
　
　　該集團指，阜周公司目前擁有阜周高速的特許經營權，於２００９年１２月２７日建成通車
，收費期自２００９年１２月２７日至２０３９年１２月２６日，去年１０個月純利約１﹒２億
元。至於泗許公司目前擁有泗許高速淮北段的特許經營權，於２０１２年１２月２４日建成通車
，收費期自２０１２年１２月２４日至２０４２年１２月２３日，去年１０個月純利約７６３７
萬元人民幣。
　
　　該集團指，帳面資金相對充裕，通過擴大主業投可有效實現資金資本化，高速路產剩餘年限
分別為１５和１８年，可有效提升持續經營能力，有利於進一步完善安徽區域的路網布局，並實
現規模效應，而收購擬使用自有及╱或自籌資金支付全部代價。（ｗｈ）

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