《駐京專電》習近平新年賀詞：經濟運行面臨新情況，經努力可克服

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國家主席習近平發表２０２５年新年賀詞。

他表示，２０２５年，將全面完成「十四五」規劃。要實施更加積極有為的政策，聚精會神抓好

高質量發展，推動高水平科技自立自強，保持經濟社會發展良好勢頭。當前經濟運行面臨一些新

情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的。大

家要充滿信心。



＊２０２４年國內生產總值預計超過１３０萬億元＊



習近平表示，２０２４年是不平凡的一年，積極應對國內外環境變化帶來的影響，出台一系

列政策「組合拳」，扎實推動高質量發展，經濟回暖向好，國內生產總值預計超過１３０萬億元

人民幣。糧食產量突破１﹒４萬億斤。



習近平列舉過去一年的成就：新能源汽車年產量首次突破１０００萬輛，集成電路、人工智

能、量子通信等領域取得新成果。嫦娥六號首次月背採樣，基礎養老金提高，房貸利率下調，直

接結算范圍擴大方便了異地就醫，消費品以舊換新提高了生活品質。



＊保持香港、澳門長期繁榮穩定，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢＊



習近平又表示，在澳門回歸祖國２５周年之際，他再到濠江之畔，新發展新變化令人欣喜。

將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定。兩岸同胞一家親，誰也無法

割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢。



世界百年變局加速演進，中國願同各國一道，做友好合作的踐行者、文明互鑒的推動者、構

建人類命運共同體的參與者，共同開創世界的美好未來。「讓我們滿懷希望，迎接新的一年。祝

祖國時和歲豐、繁榮昌盛！祝大家所願皆所成，多喜樂、長安寧。」

