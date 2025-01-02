《中國要聞》中成藥集採擬中選結果公示，有中藥注射液降價九成

《經濟通通訊社２日專訊》第三批中成藥集採近日宣布擬中選結果。全國中成藥聯合採購辦

公室於１２月３０日晚發布《全國中成藥採購聯盟集中帶量採購擬中選結果公示》，公示時間為

２０２４年１２月３１日至２０２５年１月３日。雖然官方尚未公布第三批集採的整體降幅，但

對比招標文件的基準價格基數，此次多款產品降幅超過９０％。



擬中選結果顯示，江西青峰藥業的喜炎平注射液擬中選價格為每隻５﹒４元（人民幣．下同

）。根據此前公布的報價代表品，該藥的基準價格基數為２１﹒５元，按此計算，降幅約為

７５％。



清開靈注射液降幅也超過九成。山西太行藥業的２ｍｌ清開靈注射液擬中選價格０﹒９９元

╱支，對比２４元的基準價格基數，降幅約９６％。山西太行藥業還有一款茵梔黃注射液

１０ｍｌ擬中選，價格為７２元，對比１９７元的基準價格基數，降幅約６３％。



早前第一批、第二批中成藥集採以口服中成藥為主，而如今第三批中成藥集採擴大至中藥注

射液。根據招標文件，此次中成藥集採共涉及２０個產品組、９５個產品，涉及多款知名中藥注

射劑，如喜炎平注射液、炎琥寧注射液、舒肝寧注射液、雙黃連注射液等。口服藥方面，血脂康

、脂必泰、脂必妥（口服）組報量達到７﹒３３億片╱粒，是２０個產品組中報量最大的產品；

其次為脈血康、腦血康、活血通脈（口服）組報量為４﹒９６億片╱粒。（ｌｃ）

