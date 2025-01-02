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AH股新聞

02/01/2025 15:15

《中國要聞》部分中國航司航班已繞開俄羅斯南部空域

　　《經濟通通訊社２日專訊》２０２４年１２月２５日，阿塞拜疆航空Ｊ２８２４３航班疑似
被俄羅斯防空部隊擊落後，部分中國航司航班已開始繞開俄羅斯南部空域。
　
　　今日，從中國烏魯木齊飛往格魯吉亞的中國國航ＣＡ７８１航班飛越了哈薩克斯坦、烏茲別
克斯坦、土庫曼斯坦、阿塞拜疆等國，完全避開了俄羅斯領空。而之前該航班一般會經過俄羅斯
南部的達吉斯坦地區領空進入格魯吉亞，並不經過阿塞拜疆。
　
　　與之相似，２０２４年１２月３０日，南方航空ＣＺ６０３９航班也在航程中也完全避開了
俄羅斯領空，往南繞飛從阿塞拜疆進入格魯吉亞。在空難前，ＣＺ６０３９航班一般也由俄羅斯
進入格魯吉亞。
　
　　據《財新網》統計，自前南航經過高加索地區前往歐洲的航線大致有６條，已全部繞過了俄
羅斯南部地區。國航從北京飛雅典、海航從重慶飛羅馬、中國東航從上海飛伊斯坦布爾的航班一
般都貼著俄羅斯和阿塞拜疆兩國的邊境線飛行，不進入俄羅斯境內。此外，海航從深圳飛羅馬、
馬德里，重慶飛米蘭、馬德里的航班有時也會經過高加索地區的航路，途經該區域時一般也繞過
俄羅斯。
　
　　２０２４年１２月２５日聖誕節當天，阿塞拜疆航空Ｊ２８２４３航班客機在飛往俄羅斯格
羅茲尼機場途中遇險，後在哈薩克斯坦墜毀，造成機上至少３８人遇難。該客機發生事故當天，
格羅茲尼曾遭遇烏克蘭無人機襲擊。俄羅斯車臣共和國安全委員會秘書卡德羅夫稱，車臣防空部
隊「擊落了所有東西」。（ｌｃ）

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