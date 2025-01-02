《神州頭條》財經報章頭版摘要：實施彈性退休制度暫行辦法出台

《經濟通通訊２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



２０２５年資本市場改革將全面深化

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２０２４年１２月３１日，人行、中證監分別就開展第二次證券、基金、保險公司互換便利操作

進行表態，釋放出維護資本市場穩定的新信號。



實施彈性退休制度暫行辦法出台

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為貫徹落實《全國人民代表大會常務委員會關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定》，人社部

、組織部、財政部等三部門１月１日發布《實施彈性退休制度暫行辦法》，明確了彈性退休的辦

理程序、基本養老金領取等內容。



提高上市公司破產重整質效優化資源配置

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最高法、中證監１２月３１日聯合發布《關於切實審理好上市公司破產重整案件工作座談會紀要

》。同日，中證監就《上市公司監管指引第１１號－－上市公司破產重整相關事項（徵求意見稿

）》向社會公開徵求意見。





《上海證券報》



乘長風破萬里浪

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２０２４年，人民共和國迎來７５周年華誕，實現「十四五」規劃目標任務進入關鍵一年，全面

深化改革揚帆再啟航，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業走過關鍵一程。



第二次互換便利操作開啟

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人民銀行１２月３１日公告稱，將於近期開展第二次證券、基金、保險公司互換便利操作。同日

，中證監表示，第二次互換便利操作已於當日開啟，並且進一步擴大互換便利參與機構範圍。目

前已有國聯證券、東吳證券、紅塔證券、方正證券發布參與互換便利有關事項獲得中證監無異議

函。



拯救有重整價值的上市公司

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最高人民法院、中證監１２月３１日聯合發布《關於切實審理好上市公司破產重整案件工作座談

會紀要》，明確了上市公司重整的規則預期。





《證券時報》



咬定青山，追光而遇

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策馬北望，吉林查干湖冬捕魚躍人嗨，馬拉絞盤嘎吱嘎吱作響；荊楚大地，板鴨、臘肉掛滿陽台

和屋檐，家家戶戶「曬冬」忙；嶺南沿海，縱然冷空氣過境，也無礙三角梅、紫風鈴們開得正歡

；西部邊陲，臨時加塞的大雪，勾起更多遊人趕赴一場冰雪之約的嚮往。



提高上市公司破產重整質效，優化證券市場資源配置

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最高法、中證監近日聯合發布《關於切實審理好上市公司破產重整案件工作座談會紀要》，從積

極拯救和及時出清並舉，兼顧債權人與中小股東利益保護，加強司法審判與行政監管協調角度出

發，提高上市公司破產重整質效，優化證券市場資源配置。



實施彈性退休制度暫行辦法發布

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為貫徹落實《全國人民代表大會常務委員會關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定》，人社部

、組織部、財政部等三部門１月１日發布《實施彈性退休制度暫行辦法》，明確了彈性退休的辦

理程序、基本養老金領取等內容。（ｌｃ）

