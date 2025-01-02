《神州經脈》新年滬指失三千三，財新ＰＭＩ遜，２８美企出口管制

《神州經脈》２０２５年首個交易日，滬深股市大跌，滬綜指低開低走，全日（２日）挫

２﹒６６％，收報３２６２﹒５６點，失守三千三關；深成指收跌３﹒１４％，創業板指挫

３﹒７９％，滬深３００指數跌２﹒９％、創下２０１６年來最差開年表現。兩市全天成交不足

１﹒４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加５０７億元或３﹒８％。



新年首個交易日，美指延續強勢，人民幣外部壓力仍大，但預計在特朗普就職並出台關稅等

措施之前，人民幣料難破７﹒３元關口。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報

７﹒２９９４，較上個交易日４時３０分收盤價跌６點子，創２０２３年１１月３日以來１４個

月新低，全日在７﹒２９００至７﹒２９９８之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１８７９，較上個交易日升５點子，四連升，創２０２４年１２月２５日以來逾一周新高。



＊今日新聞精選＊



１﹒ １２月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄５０﹒５，較１１月回落１個百分點，

連續三個月維持擴張態勢，但擴張速度放緩，且遜於市場預期的５１﹒７。分項指數中，新出口

訂單指數再度滑落至萎縮區域，產出和經營預期指數亦創三個月新低。財新智庫高級經濟學家王

喆表示，２０２４年全年經濟社會發展主要目標有望順利實現，惟２０２５年外部環境將更加錯

綜複雜，政策層面應提前準備、及時響應。後續政策還需向增加居民收入和改善民生傾斜，尤其

要在提高弱勢群體消費能力和意願上多做文章。



２﹒ 中國結算今日發布通知，為更好支持證券、基金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）順利

開展，決定對在中國結算辦理的所有涉及ＳＦＩＳＦ的證券質押登記費實施減半收取的優惠措施

；其中，港股通證券質押登記費以所質押股數（份額）為基礎收取，單位為「１元人民幣╱股（

份）」。通知自發布之日起實施。



３﹒ 去年１２月中國電動車企銷售強勁：比亞迪當月銷５１﹒５萬輛刷新最高紀錄，「蔚小理

」交付量齊創新高，均錄兩位數同比猛增；全年計，比亞迪史上首次年銷量突破４００萬輛，以

４２７﹒２１萬輛問鼎中國車企銷量第一，終結上汽集團十八連冠，同比增幅４１﹒２６％。



４﹒ 蘋果中國官網宣布推出「叱吒福利」新年促銷活動，１月４日－７日期間，以符合條件的

支付方式購買指定商品，最高立省８００元，每位顧客每件產品類別限購２件；換購新

ｉＰｈｏｎｅ還可享折抵優惠。針對官網降價能否退差價的問題，蘋果中國客服表示，在活動前

１４天內購買的產品可以申請退貨再購買，「這也可以理解為是一種退差價」。



５﹒ 中國商務部今日公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將通用動力

公司等２８家美國實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施，包括禁止向２８家美國實體出

口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當

向商務部提出申請。此外，商務部公告，決定將參與對台灣地區軍售的洛克希德．馬丁導彈與火

控公司等１０家美國軍工企業列入不可靠實體清單，禁止它們從事與中國有關的進出口活動；禁

止在中國境內新增投資；禁止企業高級管理人員入境；不批准並取消企業高級管理人員在中國境

內工作許可、停留或者居留資格。



６﹒ 據內媒報道，內地多省已宣布２０２５年延續以舊換新補貼政策，以繼續穩定國內家電市

場的消費信心。據各地商務部門２０２４年１２月３０日至２０２５年１月２日的相關公告，河

北、湖南、江蘇、貴州、上海、廣東、新疆、海南、廣西、四川１０個省（直轄市）以及陝西西

安、渭南已宣布２０２５年延續以舊換新政策，其中不少地方具體的實施細則有待公布。



７﹒ 中指研究院發布報告稱，２０２４年１－１２月，前１００名房企銷售總額為

４３５４７﹒３億元，同比下降３０﹒６％，降幅較上月縮窄２﹒３個百分點。銷售總額超千億

房企１１家，較去年同期減少５家，百億房企８６家，較去年同期減少３０家。１２月單月，前

１００名房企銷售額同比下降３﹒４１％，降幅有所收窄，環比增長２８﹒８６％，華發股份、

中建壹品等１２月當月銷售增長強勁。



８﹒ 據《國際金融報》記者不完全統計，２０２４年共有１４家保險公司合計發行１７隻債券

，總發行規模達１１７５億元，是保險公司發債規模繼２０２３年首次突破千億元後，又一次創

下歷史新高。報道指，隨著監管鬆綁，將償二代二期工程（《保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）

》）過渡期延長至２０２５年底，業內預計，償付能力承壓的保險公司為補足資本或將加快發債

節奏，保險公司２０２５年發債規模有望繼續維持在千億元以上。（ｓｌ）

