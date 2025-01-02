《鍾之日記》開局出師不利，六年最差紅盤

《鍾之日記》１月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



２０２５年第一個交易日，中港股市承壓。港股低開１２７點，財新１２月製造業ＰＭＩ意

外回落，不利市場情緒，恒指越跌越急，一度插逾５００點。午後Ａ股跌幅顯著擴大，拖累港股

，到收市時更只有一隻藍籌股上升，其餘全跌，恒生指數最終收報１９６２３，跌４３６點或

２﹒２％，失守２萬點關口，為２０１９年以來港股最差紅盤。全日主板成交近１６４８億元。



祖國股市新年首個交易日亦大跌收場，滬綜指低開低走，全日挫２﹒６６％，收報

３２６２﹒５６點，失守三千三關；深成指收跌３﹒１４％，創業板指挫３﹒７９％，滬深

３００指數跌２﹒９１％、創下２０１６年來最差開年表現。兩市全天成交不足１﹒４萬億元人

民幣，較上個交易日增加５０７億元或３﹒８％。



分析人士認為，經濟數據表明此前的支持性政策效果還是較為有限，經濟現實可能比預料要

差，投資者信心受挫，加上特朗普即將上任，海外的不確定性上升令風險情緒雪上加霜。



＊降準預期落空，內銀集體調整＊



人行此前曾暗示，可能在去年底再下調一次存款準備金率，以便為銀行釋放出更多現金。但

現已踏入２０２５年，市場料降準行動會延至第一季實施，為美國可能的新關稅衝擊留足政策火

力。「降準被賦予了應對關稅風險和穩定市場的功能，因此很可能會推遲到美國加徵關稅之後實

施，」澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬說。他並認為在春節假期１月２８日之前可能有一個窗口

。凱基證券分析師陳浩也指，「人行降準可能會在春節前的那一周。」



事實上，為保持市場流動性充裕，人行上個月通過買斷式逆回購和購買國債，向銀行體系投

放了１﹒７萬億元人民幣現金，超過了１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作的月度最高規模。這

幫助緩和了ＭＬＦ上個月創紀錄的流動性淨回籠，使得市場中最終淨增加了５５００億元現金，

分析師們稱，其影響相當於人行降準２５個基點。



人行在去年末降準的預期落空，財新１２月製造業ＰＭＩ又意外回落，投資者在新年伊始對

中國經濟狀況的疑慮增加，今日金融股沽壓大，內銀跌幅較深，工行（０１３９８）挫逾４％，

建行（００９３９）跌３﹒６％，招商銀行（０３９６８）收跌４﹒３％，交行（０３３２８）

軟３﹒３％，農行（０１２８８）收低２﹒６％，郵儲行（０１６５８）全日跌１﹒５％。



＊阿里清倉套現，高鑫零售大跌二成＊



阿里巴巴（０９９８８）近來在資本市場頻頻有動作，早前出售銀泰百貨股權後，再折讓最

多３８％悉售高鑫零售（０６８０８）持股，料最高可套現逾１３１億元人民幣，相當於高鑫零

售待售股份為１﹒７５港元（包括利息及二零二四年中期股息）。阿里清倉套現，大摩直指會令

高鑫股價見負面反應，高鑫零售今日果然大跌二成，收報１﹒９８港元。



阿里表示，估計上述出售事項所產生的股東應佔損失仍然高達１３１﹒７７億元人民幣，而

出售事項是將非核心資產變現的良機，並可利用所得款項更加聚焦於核心業務發展，並提升股東

回報。集團始終對中國消費市場的潛力充滿信心，面向未來，將繼續以技術創新推動消費體驗提

升，促進行業高質量增長。阿里收跌１﹒３％，報８１﹒３港元。



大行普遍指阿里出售高鑫零售已為市場所預期，出售這些非核心資產也符合管理層專注電商

及阿里雲等核心業務的發展戰略，更相信套現所得或以回購及派息等方式回饋股東。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

