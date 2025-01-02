《Ａ股動向》新央企中國鹽湖工業收購鹽湖股份，建世界級鹽湖基地

《經濟通通訊社２日專訊》新央企中國鹽湖工業有限公司近日完成對鹽湖股份
（深：０００７９２）的控股收購，將推動世界級鹽湖產業基地建設。
鹽湖股份於１２月３１日公告上述消息。公告稱，中國鹽湖工業以現金１３﹒５６億元（人
民幣．下同）購買了鹽湖股份６﹒８１億股股份，佔鹽湖股份總股本的１２﹒５４％，轉讓價格
為１９﹒９元╱股，較鹽湖股份當日收盤價１６﹒４元╱股高出２１﹒３％。
由此，鹽湖股份控股股東由青海國投變更為中國鹽湖工業，公司實際控制人由青海省政府國
資委變更為中國五礦，這意味著原有的省屬國企已提級至中央級企業平台。
鹽湖股份是青海省第一大國企，也是青海省內最大的上市公司，擁有國內最大鹽湖－－青海
察爾汗鹽湖的開採權。
組建中國鹽湖工業這一構想在２０２４年４月迎來首個實質性進展。彼時鹽湖股份披露了上
述部分合作意向，之後９月，青海國投、青海國資委與中國五礦集團及其子公司正式簽訂合作總
協議，共建中國鹽湖工業，從國家層面整合鋰鹽資產。２０２４年１０月２４日，中國鹽湖工業
在青海西寧註冊成立，註冊資本１００萬元，中國五礦為控股股東，持股５３％；青海國投持股
２８﹒２７％，青海省國資委持股１８﹒７３％。（ｌｃ）
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