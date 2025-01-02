【傾力救市】回購增持再貸款申請主體最低自有資金比例降至一成

《經濟通通訊社２日專訊》股票回購增持專項再貸款政策推出三個多月後進一步調整優化。

據《財新》引述消息報道，為進一步加大政策支持力度，便利參與主體操作，近期金融管理部門

對股票回購增持再貸款落地有關政策作出了幾項調整優化。



其中，對於上市公司和主要股東反映的自有資金匹配壓力大情況，金融管理部門將申請股票

回購貸款需承擔的最低自有資金比例降到１０％，即金融機構最多可對回購增持實際金額的

９０％予以支持，降低了參與門檻，減輕了借款人資金壓力。



此外，關於股票回購增持貸款的風控要求，金融管理部門允許上市公司和主要股東以其持有

的其他股票進行質押，進一步降低市場主體獲貸難度和成本，金融機構可自主決定放款條件和擔

保要求。同時，政策也明確鼓勵以信用方式發放股票回購增持貸款。



同時，對於部分不具備第三方存管資格的銀行，政策支持通過與代理行合作的方式開展業務

，貸款銀行可通過代理行將貸款資金劃轉至相應帳戶，用於支持上市公司和主要股東回購增持股

票。



目前，金融機構最長可按３年期限發放股票回購增持再貸款，與上市公司和主要股東回購增

持股票的期限基本匹配。



＊２０２４年全市場披露回購增持計劃上限超２５００億＊



人行去年９月宣布創設股票回購增持專項再貸款，１０月再聯合金監總局、中證監發布相關

通知明確政策細節：首期額度３０００億元（人民幣．下同），年利率１﹒７５％，期限一年，

可視情況展期；國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行等２１家銀行具

備貸款資格，可自主決策發放貸款，自擔風險，貸款利率原則上不超過２﹒２５％。專項貸款資

金「專款專用，封閉運行」；人行對於符合要求的貸款，按貸款本金的１００％向２１家金融機

構發放再貸款。



《財新》指，截至２０２４年１２月末，金融機構與超過７００家上市公司和主要股東達成

合作意向，其中２００餘家已發布公告披露擬申請貸款上限超５００億元，６０％以上的貸款用

於回購，貸款平均利率水平在２％左右。初步統計，２０２４年，全市場披露的回購增持計劃上

限超２５００億元。（ｓｌ）

