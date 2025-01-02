【傾力救市】回購增持再貸款申請主體最低自有資金比例降至一成

《經濟通通訊社２日專訊》股票回購增持專項再貸款政策推出三個多月後進一步調整優化。
據《財新》引述消息報道，為進一步加大政策支持力度，便利參與主體操作，近期金融管理部門
對股票回購增持再貸款落地有關政策作出了幾項調整優化。
其中，對於上市公司和主要股東反映的自有資金匹配壓力大情況，金融管理部門將申請股票
回購貸款需承擔的最低自有資金比例降到１０％，即金融機構最多可對回購增持實際金額的
９０％予以支持，降低了參與門檻，減輕了借款人資金壓力。
此外，關於股票回購增持貸款的風控要求，金融管理部門允許上市公司和主要股東以其持有
的其他股票進行質押，進一步降低市場主體獲貸難度和成本，金融機構可自主決定放款條件和擔
保要求。同時，政策也明確鼓勵以信用方式發放股票回購增持貸款。
同時，對於部分不具備第三方存管資格的銀行，政策支持通過與代理行合作的方式開展業務
，貸款銀行可通過代理行將貸款資金劃轉至相應帳戶，用於支持上市公司和主要股東回購增持股
票。
目前，金融機構最長可按３年期限發放股票回購增持再貸款，與上市公司和主要股東回購增
持股票的期限基本匹配。
＊２０２４年全市場披露回購增持計劃上限超２５００億＊
人行去年９月宣布創設股票回購增持專項再貸款，１０月再聯合金監總局、中證監發布相關
通知明確政策細節：首期額度３０００億元（人民幣．下同），年利率１﹒７５％，期限一年，
可視情況展期；國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行等２１家銀行具
備貸款資格，可自主決策發放貸款，自擔風險，貸款利率原則上不超過２﹒２５％。專項貸款資
金「專款專用，封閉運行」；人行對於符合要求的貸款，按貸款本金的１００％向２１家金融機
構發放再貸款。
《財新》指，截至２０２４年１２月末，金融機構與超過７００家上市公司和主要股東達成
合作意向，其中２００餘家已發布公告披露擬申請貸款上限超５００億元，６０％以上的貸款用
於回購，貸款平均利率水平在２％左右。初步統計，２０２４年，全市場披露的回購增持計劃上
限超２５００億元。（ｓｌ）
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