【大國博弈】商務部：將２８家美國實體列入出口管制管控名單

《經濟通通訊社２日專訊》中國商務部今日公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國

際義務，決定將通用動力公司等２８家美國實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施，包括

禁止向２８家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需

出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。



此外，商務部還公告，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第八

條和第十條等有關規定，決定將參與對台灣地區軍售的洛克希德．馬丁導彈與火控公司

（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ｍｉｓｓｉｌｅｓ ａｎｄ Ｆｉｒｅ

Ｃｏｎｔｒｏｌ）、洛克希德．馬丁航空公司（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ

Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃｓ）、洛克希德．馬丁導彈系統集成實驗室（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ

Ｍａｒｔｉｎ Ｍｉｓｓｉｌｅ Ｓｙｓｔｅｍ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ Ｌａｂ）、洛克希

德．馬丁先進技術實驗室（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ａｄｖａｎｃｅｄ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）、洛克希德．馬丁風險投資公司

（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ）、標槍合資公司（Ｒａｙｔｈｅｏｎ

╱Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ｊａｖｅｌｉｎ Ｊｏｉｎｔ Ｖｅｎｔｕｒｅ）、雷神

導彈系統公司（Ｒａｙｔｈｅｏｎ Ｍｉｓｓｉｌｅ Ｓｙｓｔｅｍｓ）、通用動力軍械與戰術

系統公司（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｏｒｄｎａｎｃｅ ａｎｄ

Ｔａｃｔｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ）、通用動力信息技術公司（Ｇｅｎｅｒａｌ

Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）、通用動力任務系統公

司（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｍｉｓｓｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍｓ）列入不可靠實體

清單。



商務部稱，禁止上述１０家企業從事與中國有關的進出口活動；禁止在中國境內新增投資；

禁止企業高級管理人員入境；不批准並取消企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居

留資格。（ｊｑ）



附：出口管制管控名單

１、通用動力公司（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ）

２、Ｌ３哈裏斯公司（Ｌ３ Ｈａｒｒｉｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）

３、英特磊公司（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｅｐｉｔａｘｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）

４、可利爾阿萊恩公司（Ｃｌｅａｒ Ａｌｉｇｎ ＬＬＣ）

５、波音防務、空間與安全集團（Ｂｏｅｉｎｇ Ｄｅｆｅｎｓｅ， Ｓｐａｃｅ ＆

Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）

６、洛克希德．馬丁公司（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）

７、雷神導彈與防務公司（Ｒａｙｔｈｅｏｎ Ｍｉｓｓｉｌｅｓ ＆ Ｄｅｆｅｎｓｅ）

８、洛克希德．馬丁導彈與火控公司（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ｍｉｓｓｉｌｅｓ

ａｎｄ Ｆｉｒｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ）

９、洛克希德．馬丁航空公司（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃｓ）

１０、標槍合資公司（Ｒａｙｔｈｅｏｎ╱Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ｊａｖｅｌｉｎ

Ｊｏｉｎｔ Ｖｅｎｔｕｒｅ）

１１、雷神導彈系統公司（Ｒａｙｔｈｅｏｎ Ｍｉｓｓｉｌｅ Ｓｙｓｔｅｍｓ）

１２、通用動力軍械與戰術系統公司（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｏｒｄｎａｎｃｅ

ａｎｄ Ｔａｃｔｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ）

１３、通用動力信息技術公司（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）

１４、通用動力任務系統公司（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｍｉｓｓｉｏｎ

Ｓｙｓｔｅｍｓ）

１５、海岸間電子公司（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｏａｓｔａｌ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ）

１６、系統研究與模擬公司（Ｓｙｓｔｅｍ Ｓｔｕｄｉｅｓ ＆ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ）

１７、鐵山解決方案公司（ＩｒｏｎＭｏｕｎｔａｉｎ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）

１８、應用技術集團（Ａｐｐｌｉｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｇｒｏｕｐ）

１９、阿克西恩特公司（Ａｘｉｅｎｔ）

２０、洛克希德．馬丁導彈系統集成實驗室（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ

Ｍｉｓｓｉｌｅ Ｓｙｓｔｅｍ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ Ｌａｂ）

２１、洛克希德．馬丁先進技術實驗室（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ａｄｖａｎｃｅｄ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）

２２、洛克希德．馬丁風險投資公司（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ）

２３、安杜裏爾公司（Ａｎｄｕｒｉｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）

２４、海上戰術系統公司（Ｍａｒｉｔｉｍｅ Ｔａｃｔｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ）

２５、環太平洋防務公司（Ｐａｃｉｆｉｃ Ｒｉｍ Ｄｅｆｅｎｓｅ）

２６、ＡＥＶＥＸ航天公司（ＡＥＶＥＸ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）

２７、ＬＫＤ航天公司（ＬＫＤ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）

２８、頂峰科技公司（Ｓｕｍｍｉｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｉｎｃ﹒）

