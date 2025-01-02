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AH股新聞

02/01/2025 18:03

《中國要聞》中國商飛在上海設飛機試飛工程公司，註冊資本１９億

　　《經濟通通訊社２日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，２０２４年１２月３１日，上海飛機試飛工
程有限公司成立，由中國商用飛機有限責任公司全資持股。
　
　　新成立的公司法定代表人為李彤，註冊資本約１８﹒９億人民幣，經營範圍含工程和技術研
究和試驗發展、氣象信息服務、通用航空服務、數據處理服務、軟件銷售、租賃服務等。
（ｊｑ）

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