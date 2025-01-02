【提振Ａ股】證券基金保險啟動互換便利，人行：操作金額５５０億

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公告，根據參與機構需求情況，人行啟動了第二次證券
、基金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）操作，並於２０２５年１月２日完成招標。本次操作
金額為５５０億元（人民幣．下同），較去年１０月的第一次操作增加５０億元，同樣採用費率
招標方式，２０家機構參與投標，最高投標費率３０基點，最低投標費率１０基點，中標費率為
１０基點。（ｓｌ）
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02/01/2025 17:23
《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公告，根據參與機構需求情況，人行啟動了第二次證券
、基金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）操作，並於２０２５年１月２日完成招標。本次操作
金額為５５０億元（人民幣．下同），較去年１０月的第一次操作增加５０億元，同樣採用費率
招標方式，２０家機構參與投標，最高投標費率３０基點，最低投標費率１０基點，中標費率為
１０基點。（ｓｌ）
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