【提振Ａ股】證券基金保險啟動互換便利，人行：操作金額５５０億

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公告，根據參與機構需求情況，人行啟動了第二次證券

、基金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）操作，並於２０２５年１月２日完成招標。本次操作

金額為５５０億元（人民幣．下同），較去年１０月的第一次操作增加５０億元，同樣採用費率

招標方式，２０家機構參與投標，最高投標費率３０基點，最低投標費率１０基點，中標費率為

１０基點。（ｓｌ）





