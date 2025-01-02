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AH股新聞

02/01/2025 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日跌逾１％，上月財新製造業ＰＭＩ回落

　　《經濟通通訊社２日專訊》財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）連續３個月擴張，但增
速放緩。２０２４年１２月財新ＰＭＩ錄得５０﹒５，按月回落１個百分點，遜於市場預期。滬
深股市低開低走，滬指半日收跌１﹒０５％，報３３１６﹒５點，深成指跌１﹒２６％，創業板
指軟１﹒７９％。成交繼續回落，兩市半日交易額７７５０億元（人民幣．下同），較上個交易
日同時段成交減１９７億元或２﹒５％。
　
　　從財新中國製造業ＰＭＩ分項數據看，１２月製造業供給和需求擴張不同程度放緩，其中製
造業生產指數和新訂單指數均降至３個月最低。外需未能繼續回暖，１２月新出口訂單指數重回
收縮區間。樣本企業反映，外部經濟環境低迷，貿易前景不樂觀，導致海外市場對中國製造業產
品的需求下降。
　
　　Ａ股上午各板塊表現疲軟，惟餐飲、旅遊等消費股逆市拉漲，中科雲網
（深：００２３０６）升停，西安飲食（深：０００７２１）、九華旅遊（滬：６０３１９９）
、萊茵體育（深：０００５５８）均升超５％。
　
　　另外，黃金概念亦走強。受避險需求和各國央行降息帶動，金價２０２４年全年大漲超過
２７％，創下２０１０年以來的最大年度漲幅；市場正等待有關美聯儲利率前景和美國當選總統
特朗普關稅政策的更多線索。山金國際（深：０００９７５）升近５％，赤峰黃金
（滬：６００９８８）漲超４％，紫金礦業（滬：６０１８９９）半日升逾２％。
　
　　下跌方面，大金融股展開調整，券商挫３﹒２％最傷，國聯證券（滬：６０１４５６）跌
６﹒７％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌５﹒５％，東方財富（深：３０００５９）跌
４﹒８％。人民銀行元旦前宣布將於近期開展第二次證券、基金、保險公司互換便利
（ＳＦＩＳＦ）操作。中國結算對所有涉及ＳＦＩＳＦ的證券質押登記費實施減半收取的優惠措
施。可惜相關板塊隨大市走軟，未能受惠消息。（ｒｙ）

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