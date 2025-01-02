《Ａ股行情》新年開局遇冷，滬綜指收挫２﹒７％，金融半導體領跌

《經濟通通訊社２日專訊》２０２５年首個交易日，滬深股市大跌收市，滬綜指低開低走，

全日挫２﹒６６％，收報３２６２﹒５６點，失守三千三關；深成指收跌３﹒１４％，創業板指

挫３﹒７９％，滬深３００指數跌２﹒９４１％、創下２０１６年來最差開年表現。兩市全天成

交不足１﹒４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加５０７億元或３﹒８％。



出口訂單減少影響整體銷量，產出亦放緩，拖累財新２０２４年１２月中國製造業ＰＭＩ意

外回落，但依然連續第三個月處在擴張區域；分項指數中，新出口訂單指數再度滑落至萎縮區域

，產出和經營預期指數亦創三個月新低。國家主席習近平在新年賀詞中稱，２０２５年要實施更

加積極有為的政策，保持經濟社會發展良好勢頭。當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不

確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的。大家要充滿信心。



＊券商２０２５出師不利，單日挫逾５％＊



板塊上看，券商全日挫５﹒２％最傷，國聯證券（滬：６０１４５６）跌近９％，中國銀河

（滬：６０１８８１）挫７﹒３％，東方財富（深：３０００５９）軟７﹒１％。中國結算宣布

，為更好支持證券、基金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）順利開展，決定對在中國結算辦理

的所有涉及ＳＦＩＳＦ的證券質押登記費，實施減半收取優惠措施，涉及股票、債券及基金，今

日起生效。但相關股票板塊未獲支持，保險股集體收跌，中國人保（滬：６０１３１９）、中國

太保（滬：６０１６０１）、中國人壽（滬：６０１６２８）跌幅均超５％。



全市場僅消費板塊逆勢活躍，益民集團（滬：６００８２４）、廣百股份

（深：００２１８７）、中百集團（深：０００７５９）等多股封板。報道指，內地多省已宣布

２０２５年延續以舊換新補貼政策，以繼續穩定國內家電市場的消費信心。據各地商務部門

２０２４年１２月３０日至２０２５年１月２日的相關公告，河北、湖南、江蘇、貴州、上海、

廣東、新疆、海南、廣西、四川１０個省（直轄市）以及陝西西安、渭南已宣布２０２５年延續

以舊換新政策，其中不少地方具體的實施細則有待公布。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８２０﹒４０ －２﹒９１

上證綜合指數 ３２６２﹒５６ －２﹒６６ ６０３３﹒４１

上證Ａ股指數 ３４１９﹒７６ －２﹒６６

深證成份指數 １００８８﹒０６ －３﹒１４ ７９３１﹒９１

深圳創業板指數 ２０６０﹒４４ －３﹒７９

上證Ｂ股指數 ２６２﹒８０ －１﹒７１ １﹒７８

深證Ｂ股指數 １２０２﹒０３ －０﹒９１ １﹒０４

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