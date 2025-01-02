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AH股新聞

02/01/2025 13:57

《Ａ股焦點》平安人壽舉牌工商銀行Ｈ股，工行ＡＨ同跌

　　《經濟通通訊社２日專訊》去年１２月３１日，中國平安人壽保險股份有限公司（下稱平安
人壽）發布公告，稱平安資產管理有限責任公司（簡稱平安資管）受托公司資金，投資於工商銀
行（０１３９８）（滬：６０１３９８）Ｈ股股票，於２０２４年１２月２０日達到工商銀行Ｈ
股股本的１５％，根據香港市場規則，觸發公司舉牌。
　
　　綜合報道顯示，平安去年已多次增持工商銀行Ｈ股，６月和８月均曾買入，８月２３日平安
人壽增持１２６６萬股，每股均價４﹒６９６１港元，持有工行Ｈ股比例已升至１４％。
　
　　２０２４年全年，共有８家險企合計舉牌２０次。被舉牌的Ａ股、Ｈ股上市公司合計達１８
家，舉牌次數和被舉牌上市公司數量均創下近四年（２０２１年至２０２４年）新高，去年被舉
牌公司的主營業務涉及能源、基建、銀行等多個領域。業內人士認為，險資是中長期資金的代表
，２０２４年頻頻舉牌的背後，除了響應中長期資金入市號召，還受到新會計準則影響，通過增
配穩定分紅的高股息資產，可獲得相對穩定的較高投資收益。
　
　　不過，滬深保險股連日疲弱，中國人保（滬：６０１３１９）跌４﹒５％，新華保險
（滬：６０１３３６）跌４﹒４％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌４﹒３％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌４﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）跌３﹒２％。銀行股同樣跟
隨大市調整，工商銀行跌１﹒６％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌２﹒４％，中行
（滬：６０１９８８）、郵儲銀行（滬：６０１６５８）及建設銀行（滬：６０１９３９）跌幅
都有２％。（ｒｙ）

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