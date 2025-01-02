《中國要聞》蘋果在內地推新年促銷，使用指定支付最高減８００元

《經濟通通訊社２日專訊》蘋果中國官網宣布推出「叱吒福利」新年促銷活動，１月４日－

７日期間，以符合條件的支付方式購買指定商品，最高立省８００元（人民幣．下同），每位顧

客每件產品類別限購２件；換購新ｉＰｈｏｎｅ還可享折抵優惠。



據官網介紹，通過Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ在線商店或Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ零售店購買

符合條件的產品時，使用支付寶、花唄分期（最高１２個月分期）、微信支付（僅限Ａｐｐｌｅ

Ｓｔｏｒｅ在線商店一次性付款），或使用招商銀行（最高２４個月分期）、中國建設銀行（

最高２４個月分期）、中國工商銀行（最高２４個月分期）或其他帶有Ｖｉｓａ及萬事達卡標誌

的信用卡（僅限一次性付款）進行支付，單件產品最高立減８００元。



其中，ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｒｏ或ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｒｏ Ｍａｘ可立省５００

元，ｉＰｈｏｎｅ １６或ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｌｕｓ可立省４００元；ｉＰｈｏｎｅ

１５或ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｌｕｓ可立省３００元；ｉＰｈｏｎｅ １４或ｉＰｈｏｎｅ

１４ Ｐｌｕｓ可立省２００元。１５英寸ＭａｃＢｏｏｋ Ａｉｒ（Ｍ３）可立省８００元。

１１英寸或１３英寸ｉＰａｄ Ｐｒｏ可立省４００元。ＡｉｒＰｏｄｓ Ｍａｘ可立省３００

元。



官網提到，Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ零售店內可參與本次優惠活動的商品數量有限，其中，

ｉＰｈｏｎｅ類商品數量為２９３００件，ｉＰａｄ類商品數量為３５００件，Ｍａｃ筆記本電

腦類商品數量為５３０件，Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ類商品數量為８３５０件，ＡｉｒＰｏｄｓ

類商品數量為２５９０件，Ａｐｐｌｅ Ｐｅｎｃｉｌ類商品數量為９４０件，售完即止。

（ｓｌ）

