《中國要聞》去年國家鐵路運輸總收入９９０１﹒８億元，創新高

《經濟通通訊社２日專訊》據《央視新聞》報道，２０２４年，國家鐵路完成運輸總收入

９９０１﹒８億元（人民幣．下同），同比增長２﹒７％，利潤總額創歷史最好水平。同期，全

國鐵路完成固定資產投資８５０６億元，同比增長１１﹒３％，持續保持高位運行；投產新線

３１１３公里，其中高鐵２４５７公里，鐵路建設成效顯著。



＊至去年年底資產負債率略降至６３﹒８％＊



２０２４年，國鐵集團深化全面預算管理，強化預算導向作用和剛性約束，加強成本支出控

制，全年較預算節支２４２億元。推動重點板塊業務健康發展，非運輸業完成利潤總額

３４５﹒４億元。改善合資鐵路經營管理，國鐵控股合資公司總體盈利２４５﹒８億元，同比增

長２８﹒２％。堅持市場化籌集低成本債務資金，優化鐵路債務結構，至２０２４年年底資產負

債率為６３﹒８％，較上年末下降１﹒７個百分點。



此外，２０２４年，國家鐵路累計完成貨物發送量３９﹒９億噸，同比增長１﹒９％，連續

８年實現增長，日均裝車首次突破１８萬車大關。特別是２０２４年９月２６日中央政治局會議

部署一攬子增量政策後，及時增加貨運產品供給，１０月以來貨運單日裝車連續７次刷新歷史紀

錄，日均裝車達到１９﹒１５萬車，同比增長４﹒４％，創歷史同期最好水平。



＊預計今年發送旅客量增近５％，貨物量增逾１％＊



２０２５年，國家鐵路預計，完成旅客發送量４２﹒８億人，同比增長４﹒９％；完成貨物

發送量４０﹒３億噸，同比增長１﹒１％；全面完成國家鐵路投資任務，高質量推進國家重點工

程，力爭完成基建投資５９００億元，投產新線２６００公里；完成運輸總收入１０１６０億元

，同比增收２５８億元，增長２﹒６％，堅持綠色發展，務實穩妥推進鐵路碳達峰、碳中和。



到２０３０年，全國鐵路營業里程將達到１８萬公里左右，其中高鐵６萬公里左右，全國１

、２、３小時鐵路出行圈和１、２、３天快貨物流圈全面形成。（ｓｌ）

