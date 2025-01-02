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AH股新聞

02/01/2025 14:15

《Ａ股焦點》培育鑽石行業掀漲價潮，概念股向上，力量鑽石漲５％

　　《經濟通通訊社２日專訊》內地培育鑽石行業自去年１２月以來掀起漲價潮，其中華晶上海
宣布，２０２５年１月１日起大單晶（培育鑽石毛坯）價格上漲１３％；黃河旋風
（滬：６００１７２）也發布漲價通知，綜合漲價幅度在１０％左右。
　
＊企業指培育鑽石價格已見底，且需求增加＊
　
　　《２１世紀經濟報道》引述惠豐鑽石投資者關係部門相關人士表示，最近公司培育鑽石毛坯
有對外發布漲價通知，漲幅在１０％左右。該人士稱，培育鑽石的價格已經到底部，並認為以後
只能是復甦性反彈或者是波動性反彈，不可能比之前的價格更低。漲價還有市場需求方面的原因
，隨著培育鑽石市場滲透率提升及消費者認可度提升，需求可能有所放量；同時，下游存貨可能
有所減少，之前培育鑽石價格降幅較大的主要原因是產能多、存量大，「現在庫存出清了一些，
所以可能產生漲價的趨勢」。
　
　　黃河旋風投資者關係部門相關人士認同此前培育鑽石價格達到低點、現在開始漲價的說法，
並指「鑽石也是有周期的，比如逢年過節可能會調整」。力量鑽石（深：３０１０７１）相關人
士就指出，價格屬於正常波動，「沒有大幅度漲價的話，我們就沒有太了解」。
　
　　Ａ股培育鑽石概念板塊今日隨大市走低後回穩，曼卡龍（深：３００９４５）現飆８﹒４％
，恒盛能源（滬：６０５５８０）漲５％，力量鑽石（深：３０１０７１）漲４﹒７％，黃河旋
風（滬：６００１７２）漲３﹒１％，潮宏基（深：００２３４５）升１％。此外，中兵紅箭
（深：０００５１９）跌３﹒３％，博雲新材（深：００２２９７）跌３％，楚江新材
（深：００２１７１）跌１﹒６％。
　
　　去年１２月，市場傳出全球最大鑽石生產商戴爾比斯（ＤｅＢｅｅｒｓ）將大部分產品價格
下調１０％－１５％，降幅罕見，而且因需求下降和競爭加劇，其鑽石庫存處於金融危機以來最
高水平。消息一度刺激Ａ股培育鑽石概念股股價飆升多日。（ｓｌ）

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