【聚焦數據】１２月財新中國製造業ＰＭＩ降至５０﹒５，遜預期

《經濟通通訊社２日專訊》財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒５，較１１

月回落１個百分點，連續三個月維持擴張態勢，但擴張速度放緩，且遜於市場預期的５１﹒７。



國家統計局近日公布的２０２４年１２月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒１，下降０﹒２個百分點

，連續三個月位於擴張區間。



＊貿易前景不樂觀，新出口訂單重回收縮＊



從財新中國製造業ＰＭＩ分項數據看，２０２４年１２月製造業供給和需求擴張不同程度放

緩，其中製造業生產指數和新訂單指數均降至三個月最低。外需未能繼續回暖，１２月新出口訂

單指數重回收縮區間。樣本企業反映，外部經濟環境低迷，貿易前景不樂觀，導致海外市場對中

國製造業產品的需求下降。當月出口收縮主要集中在投資品類和中間品類，消費品類出口訂單則

增加。



供需維持擴張，製造業就業邊際改善。１２月製造業就業指數繼續上升，但仍低於臨界點。

企業積壓工作量增加，不過由於新訂單增加速度放緩，相應指數在擴張區間降至臨近榮枯線位置

。



製造業企業繼續補充庫存，採購量指數已連續三個月位於擴張區間，不過１２月較前值明顯

下行。具體來看，中間品類與消費品類製造商的採購量增加，投資品類採購量下降。當月供應商

配送時間指數為２０２４年６月來首次高於臨界點，顯示物流速度加快。產量上升，疊加部分廠

商增加庫存以作緩衝，產成品庫存繼續增加，但１２月相應指數在擴張區間降至近四個月來最低

。



＊市場競爭激烈，出廠價格指數跌落收縮區間＊



部分原材料價格上漲，帶動１２月製造業購進價格指數連續三個月高於榮枯線，不過較１１

月走低。市場競爭激烈，廠商降價促銷，當月出廠價格指數跌至收縮區間。



製造業企業家仍維持樂觀預期，但樂觀度走弱。１２月製造業生產經營指數在擴張區間降至

近三個月最低。受訪企業表示，新產品發布，疊加政策支持，未來一年銷售將有增長。但部分廠

商因美國可能加徵關稅對產出和貿易前景感到擔憂。



＊分析：外部環境料更複雜，政策應提前準備及時響應＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２４年１２月，製造業供求擴張，企業購買量增加並

主動回補庫存；但外需不振，就業壓力大，銷售端價格低迷，市場樂觀情況減弱。９月底以來的

系列存量政策和增量政策組合效應繼續釋放，積極變化增多，國民經濟運行總體平穩，全年經濟

社會發展主要目標有望順利實現。但同時，１２月財新中國製造業ＰＭＩ部分分項指數趨弱，前

期政策刺激效果的持續性和有效性還需進一步觀察。２０２５年，外部環境將更加錯綜複雜，政

策層面應提前準備、及時響應。此外，後續政策還需向增加居民收入和改善民生傾斜，尤其要在

提高弱勢群體消費能力和意願上多做文章。（ｓｌ）

