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AH股新聞

02/01/2025 09:55

【聚焦數據】１２月財新中國製造業ＰＭＩ降至５０﹒５，遜預期

　　《經濟通通訊社２日專訊》財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒５，較１１
月回落１個百分點，連續三個月維持擴張態勢，但擴張速度放緩，且遜於市場預期的５１﹒７。
　
　　國家統計局近日公布的２０２４年１２月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒１，下降０﹒２個百分點
，連續三個月位於擴張區間。
　
＊貿易前景不樂觀，新出口訂單重回收縮＊
　
　　從財新中國製造業ＰＭＩ分項數據看，２０２４年１２月製造業供給和需求擴張不同程度放
緩，其中製造業生產指數和新訂單指數均降至三個月最低。外需未能繼續回暖，１２月新出口訂
單指數重回收縮區間。樣本企業反映，外部經濟環境低迷，貿易前景不樂觀，導致海外市場對中
國製造業產品的需求下降。當月出口收縮主要集中在投資品類和中間品類，消費品類出口訂單則
增加。
　
　　供需維持擴張，製造業就業邊際改善。１２月製造業就業指數繼續上升，但仍低於臨界點。
企業積壓工作量增加，不過由於新訂單增加速度放緩，相應指數在擴張區間降至臨近榮枯線位置

　
　　製造業企業繼續補充庫存，採購量指數已連續三個月位於擴張區間，不過１２月較前值明顯
下行。具體來看，中間品類與消費品類製造商的採購量增加，投資品類採購量下降。當月供應商
配送時間指數為２０２４年６月來首次高於臨界點，顯示物流速度加快。產量上升，疊加部分廠
商增加庫存以作緩衝，產成品庫存繼續增加，但１２月相應指數在擴張區間降至近四個月來最低

　
＊市場競爭激烈，出廠價格指數跌落收縮區間＊
　
　　部分原材料價格上漲，帶動１２月製造業購進價格指數連續三個月高於榮枯線，不過較１１
月走低。市場競爭激烈，廠商降價促銷，當月出廠價格指數跌至收縮區間。
　
　　製造業企業家仍維持樂觀預期，但樂觀度走弱。１２月製造業生產經營指數在擴張區間降至
近三個月最低。受訪企業表示，新產品發布，疊加政策支持，未來一年銷售將有增長。但部分廠
商因美國可能加徵關稅對產出和貿易前景感到擔憂。
　
＊分析：外部環境料更複雜，政策應提前準備及時響應＊
　
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２４年１２月，製造業供求擴張，企業購買量增加並
主動回補庫存；但外需不振，就業壓力大，銷售端價格低迷，市場樂觀情況減弱。９月底以來的
系列存量政策和增量政策組合效應繼續釋放，積極變化增多，國民經濟運行總體平穩，全年經濟
社會發展主要目標有望順利實現。但同時，１２月財新中國製造業ＰＭＩ部分分項指數趨弱，前
期政策刺激效果的持續性和有效性還需進一步觀察。２０２５年，外部環境將更加錯綜複雜，政
策層面應提前準備、及時響應。此外，後續政策還需向增加居民收入和改善民生傾斜，尤其要在
提高弱勢群體消費能力和意願上多做文章。（ｓｌ）

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